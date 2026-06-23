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Tokom leta ventilator je neizostavan deo mnogih domova, bez kojeg je teško zamisliti vrele dane. Međutim, svako ko svakodnevno koristi ovaj uređaj dobro zna problem - prašina koja se neprestano taloži na lopaticama i zaštitnoj mrežici.

Rastavljanje ventilatora i njegovo temeljno čišćenje zahteva dosta vremena i, priznajmo, nije naročito prijatan posao. Srećom, postoji način da se ova obaveza znatno olakša.

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Jednostavan trik za čišćenje ventilatora

U poslednje vreme sve veću popularnost stiče jednostavan kućni trik - navlačenje kese za smeće preko ventilatora. Metoda može delovati neobično, ali rezultati iznenađuju: većina prašine nestane za svega nekoliko minuta.

Kako to funkcioniše u praksi? Dovoljno je pripremiti rastvor od tople vode i bilo kog sredstva za čišćenje, sipati ga u bočicu sa raspršivačem i lagano naprskati zaštitnu mrežicu i lopatice ventilatora. Ključno je da se ne pretera sa količinom tečnosti, jer višak može dovesti do kvašenja i oštećenja uređaja.

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Trik za čišćenje ventilatora traje manje od dva minuta

Zatim treba navući veliku kesu za smeće tako da potpuno prekrije prednji deo ventilatora, a potom uključiti uređaj na nekoliko minuta. Strujanje vazduha skida prašinu sa lopatica, dok kesa efikasno zadržava nečistoće i sprečava njihovo širenje po prostoriji.

Ipak, treba imati na umu da ovaj trik ne može da zameni temeljno čišćenje i rastavljanje ventilatora - reč je pre o brzom načinu da se uređaj osveži između dva velika spremanja. Prednost je ušteda vremena i činjenica da nije potrebno rastavljati kućište. Mana je što metoda ne rešava problem trajno i ne uklanja svu prljavštinu.

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Kesa za smeće navučena preko ventilatora možda izgleda neobično, ali rezultat zaista može da obraduje. U svakodnevnoj žurbi to je rešenje koje omogućava da se lakše diše - i doslovno i figurativno.

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