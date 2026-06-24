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Domaća boranija ponovo je postala veoma popularno jelo, a zavoleli su je čak i mališani. Nije teška za spemanje, a može se peći ili dinstati zavisi ko kako više voli. Mi vam donosimo recept za domaću boraniju sa povrćem koju ćete iznova spemati. Evo kako da napravite ovaj jednostavan ručak.

Sastojci:
500 g boranije (sveže očišćene ili zamrznute)
300–400 g pilećeg belog mesa ili svinjskog buta (opciono)
1 veća glavica crnog luka
2 čena belog luka
2 šargarepe
1 veći krompir
100 ml soka od paradajza
3–4 kašike ulja
so i biber po ukusu
suvi biljni začin po želji
Za zapršku (opciono)
1 kašika brašna
1 kašičica slatke aleve paprike
Zdravija varijanta bez zaprške
1 kisela pavlaka
2 jaja

tanjir tuna salate sa zelenom boranijom i paradajzom na drvenom stolu
boranija se može jesti kao salata, kuvano ili zapečeno jelo Foto: Shutterstock

Priprema:

Na zagrejanom ulju propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte meso isečeno na kockice i kratko propržite. Ubacite rendanu ili sitno seckanu šargarepu i dinstajte sve zajedno 10–15 minuta. Dodajte boraniju i nalijte vodom toliko da ogrezne. Poklopite i kuvajte na umerenoj vatri oko 30 minuta. Krompir isecite na kockice i dodajte u šerpu zajedno sa sokom od paradajza. Nastavite kuvanje dok krompir ne omekša. Posolite, pobiberite i dodajte suvi biljni začin po ukusu. Razmutite brašno i alevu papriku sa malo hladne vode.
Sipajte u jelo pred kraj kuvanja i kuvajte još 10 minuta. Umutite kiselu pavlaku i jaja. Dodajte smesu pred kraj kuvanja uz lagano mešanje.

Ako koristite svežu boraniju, prepolovite je na manje komade radi ravnomernog kuvanja. Za bogatiji ukus dodajte malo svežeg peršuna pred serviranje. Posna verzija je jednako ukusna bez mesa, uz malo više šargarepe i krompira.

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Recept za palačinke od sira i krompira Izvor: instagram recipeincaption