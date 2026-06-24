Stručnjaci kažu da bi kreme za sunčanje trebalo koristiti tokom cele godine, ali posebno ističu da je važno u ovim toplijim mesecima, kada je i zračenje jače.

Međutim, koliko god da je to važno, ponekad je prava muka naneti detetu SPF kremu, posebno u određenim fazama razvoja kada mališani odbijaju sve. Jedna mama po imenu Šeron koja na TikToku često deli svoje trikove i savete za roditelje, pokazala je caku koja joj olakšava nanošenje SPF kreme svojoj ćerki.

Redovno kortistite kremu sa zaštitnim faktorom Foto: Shutterstock

Njen snimak je postao veoma popularan na toj mreži, a evo kako ona uspeva da bez problema nanese SPF kremu detetu – koristeći četkice i sunđere za šminkanje.

"Najbolji letnji trik ikada! Jedini način da nanesete kremu za sunčanje. Ovo je jedan od mojih omiljenih trikova, veoma je lako. Svaki roditelj treba ovo da vidi", napisala je Šernon u opisu videa, gde je prikazala svoju ćerku kako sama nanosi kremu za sunčanje, koju potom po licu razmazuje sunđerom za šminkanje, a po telu četkicom za šminkanje.

Foto: Shutterstock

Ne samo što će četkice i sunđer pomoći da kremu nanesete ravnomerno na kožu mališana, već je i njima verovatno biti zabavno, pa se neće mnogo buniti. Plus je i što vam ruke neće biti umazane kremom!

Kako da nanesete kremu za sunčanje četkicama za šminkanje

Potrebne su vam četkice koje su namenjene za nanošenje proizvoda u tečnom stanju, a ne pudera u prahu – ako koristite ovakvu četkicu, ona će upiti više kreme nego što ćete je naneti na kožu deeta, piše everymum.ie.

Da biste naneli kremu, istisnite je malo na vrh četkice, a zatim četkicom "preslikajte" malo kreme na nosić, obraze, čelo, bradu i uši, pa laganim pokretima četkice utrljajte proizvod u kožu deteta.

Ne zaboravite da pored lica namažete kremu za sunčanje i na ostale delove tela koji su izloženi suncu.

Video: Dodavanje vode u SPF kremu