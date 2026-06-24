Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja
Žena
Sladoled kolač gotov za samo 10 minuta: Kremast, hladan i preukusan
Ako tražite brz, kremast i osvežavajući desert bez komplikacije, ovaj sladoled kolač je pun pogodak.
Gotov je za svega desetak minuta, a kombinacija bananica, keksa i kremastog fila čini ga savršenim za letnje dane.
Sastojci:
3x250ml slatke palvake
10 bananica
300gr mlevenog keksa
100-150gr eurokrema po zelji
300gr kisele pavlake
Celu pripremu možete pogledati u videu.
Izvor: dedamiletovakuhinja
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