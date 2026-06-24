Ako tražite brz, kremast i osvežavajući desert bez komplikacije, ovaj sladoled kolač je pun pogodak.

Gotov je za svega desetak minuta, a kombinacija bananica, keksa i kremastog fila čini ga savršenim za letnje dane.

Sastojci:

3x250ml slatke palvake
10 bananica
300gr mlevenog keksa
100-150gr eurokrema po zelji
300gr kisele pavlake

Celu pripremu možete pogledati u videu.

Izvor: dedamiletovakuhinja

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