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Svako malo pojavi se neki novi naslov koji nas upozorava na nešto u našim kuhinjama - od plastičnih posuda i dasaka za sečenje do tiganja s teflonskim premazom - zbog čega je zabrinutost sasvim razumljiva. Mnogi se na takve tiganje oslanjaju za sve - od kajgane do brzih toplih sendviča, pa je ključno znati kada uobičajeno trošenje prelazi u oštećenje koje može biti rizično.

Jasan odgovor i pojašnjenje daje dr Zahari Kartvrajt, stručnjak za hranu, piše Simply Recipes.

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Da li su moderni teflonski tiganji opasni?

Prema Kartvrajtu, nema potrebe da žurite s bacanjem i zamenom svojih tiganja. "Za uobičajenu pripremu hrane u domaćinstvu, moderno teflonsko posuđe smatra se bezbednim ako se koristi prema uputstvima proizvođača", kaže on.

"Jedna od najvećih zabluda jeste da sve tiganji s teflonskim premazom sadrže iste hemikalije koje su pre nekoliko decenija izazivale zdravstvene probleme", objašnjava Kartvrajt. "PTFE, materijal koji stvara teflonsku površinu, razlikuje se od PFOA-e, hemikalije za obradu koja je u međuvremenu postupno izbačena iz upotrebe kod velikih proizvođača." Drugim rečima, tiganji koje danas nalazite na policama prodavnica nisu isti kao oni koji su se koristili pre nekoliko decenija.

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Kada tiganji postaju rizični

Pravi problem, ističe Kartvrajt, nastaje zbog pregrevanja, a ne zbog kuvanja na uobičajenim temperaturama. Izlaganje tiganja temperaturama višim od 260 °C ili ostavljanje da se prazan zagreva na vatri "može uzrokovati razgradnju premaza i oslobađanje gasova koji kod ljudi mogu da izazovu privremene simptome slične gripu, a za neke kućne ljubimce mogu biti vrlo otrovne". Većina ljudi pri pripremi jaja, palačinki ili toplih sendviča ne koristi tiganje na takav način.

Kako sačuvati teflonski tiganj da traje godinama Foto: GANNA MARTYSHEVA / Alamy / Profimedia

Ako razmišljate o potpunom prelasku na posuđe od nerđajućeg čelika, livenog gvožđa ili keramike, Kartvrajt kaže da nema dokaza da je to nužno, osim ako ne želite da smanjite svoju ukupnu izloženost PFAS-u. PFAS je grupa veštačkih hemikalija, često nazivanih "večnim hemikalijama", koje se nalaze u mnogim svakodnevnim proizvodima, a ne samo u posuđu, jer se vrlo sporo razgrađuju.

Znakovi da je vreme za zamenu tiganja

Prema Kartvrajtu, teflonskitiganj "generalno postaje nebezbedan kad njegov premaz počne da se oštećuje". Znakovi poput "dubokih ogrebotina, ljuštenja, otpadanja komadića, mehurića ili područja na kojima se premaz istrošio, govore da je vreme za zamenu tiganja". Suptilniji pokazatelji uključuju iznenadno lepljenje jaja ili pojavu sitnih ljuskica u hrani.

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Iako bi uvek trebalo da zamenite tiganj koji se ljušti, Kartvrajt napominje da slučajno gutanje malog parčeta premaza ne predstavlja veliku zdravstvenu brigu. "PTFE je hemijski inertan i samo prolazi kroz probavni sistem." Veći je problem to što "oštećeni premazi više ne obavljaju svoju funkciju i mogu s vremenom da nastave da se raspadaju".

Kako produžiti vek trajanja tiganja

Vek trajanja tiganja najčešće skraćuju navike kojih nismo ni svesni. Kako biste svoje tiganje održali u najboljem stanju, Kartvrajt preporučuje korišćenje na niskoj do srednjoj vatri, izbegavanje zagrevanja dok su prazni i upotrebu silikonskog, drvenog ili plastičnog pribora.

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Ručno pranje mekim sunđerom takođe je nežnije od mašine za pranje posuđa, a važno je i pustiti tiganj da se ohladi pre ispiranja kako bi se sprečilo savijanje usled naglih promena temperature. Za prženje na visokoj temperaturi ili pečenje u rerni, radije koristite posuđe od livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.

Bitno je prepoznati kada se uobičajeno trošenje pretvori u vidljivo oštećenje. Uz pravilnu negu, kaže Kartvrajt, "kvalitetan tiganj s teflonskim premazom može godinama pouzdano i sigurno da služi".

(Kurir.rs/ Index.hr)

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