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Milja Maunuvara (28) ispričala je svoju mučnu priču o spirali za medije. Mlada žena otkrila je da se probudila u agoniji nakon što je odlučila da se vrati na spiralu kao oblik kontracepcije, ali je ostala zapanjena onim što su joj lekari rekli.

Maunuvara je rekla da joj je spirala "ulivala stopostotno poverenje" nakon što je prestala da pije kontraceptivne pilule. 28-godišnja devojka se zatim jedne noći probudila zbog jakog bola u stomaku.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"To mi se nikada pre nije dogodilo, obično nemam menstrualne grčeve, ali ovog je puta bol bio jači nego ikada pre. Nakon dve bolne noći odlučila sam da odem kod lekara", ispričala je Milja, koja živi u finskoj prestonici Helsinkiju.

Dijagnoza koju je dobila šokirala ju je.

"Pitali su me: ‘Da li je moguće da ste trudni?‘ Rekla sam im da imam spiralu, ali lekar me je ponovo upitao mogu li ipak da budem trudna. Nakon laboratorijskih analiza, nazvali su me za manje od sat vremena. Bila sam trudna", ispričala je za What‘s The Jam.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Međutim, njeni nivoi hormona ukazivali su na vanmaterničnu trudnoću. "Sumnjali su na to jer su mi nivoi hormona bile vrlo niski. Rekli su mi da odmah odem u kliniku za žene. U bolnici je ultrazvuk potvrdio da se radi o vanmaterničnoj trudnoći. Dali su mi tri opcije: čekati i videti hoće li trudnoća sama prestati, prekinuti je lekovima ili operacijom. Nisam htela da čekam, ali me bilo strah operacije, pa sam odabrala lekove. Dobila sam injekciju u butinu i sve je bilo gotovo u jednom danu", ispričala je.

Spiralu je stavila otprilike 18 meseci ranije, a prethodnih 10 godina koristila je kontraceptivne pilule.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Spirala mi je bila preporučena kao nehormonska i vrlo pouzdana opcija. Potpuno sam joj verovala, baš kao što sam verovala i piluli pre. Nikad nisam mogla da zamislim da bi ovo moglo da se desi. Ali na neki način bilo mi je i olakšanje što je trudnoća bila vanmaternična, jer tada nisam želela da imam dete", ispričala je.

Podelila je i savet za druge žene koje koriste spiralu, a osećaju bolove u stomaku ili neobične simptome.

"Čak i ako se spirala smatra izuzetno efikasnom, žene bi ipak trebale da urade test na trudnoću ako primete simptome ili ako im izostane menstruacija", rekla je pa dodala: "Važno je zapamtiti da nijedna metoda nije 100% pouzdana, i nakon ovoga što sam prošla, preporučila bih svakoj ženi da izabere ono što najbolje odgovara njenom telu. Ali treba biti svestan mogućih rizika. Od tada koristim samo kondome. Ne želim više da koristim hormonsku kontracepciju, ne želim da stavljam takve hemikalije u svoje telo. Volela bih da postoji više nehormonskih opcija za žene poput mene."

Video: Mama zatrudnela iako ima spiralu