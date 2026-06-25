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Ovaj starinski domaći sladoled pravi se jednostavno, a dobija se bogata, kremasta tekstura i dva različita sloja, jedan vazdušast od belanaca i jedan kremasti od žumanaca. Donosimo vam jednostavan recept za ovu poslasticu.

Sastojci:

6 jaja

150–200 g šećera (po ukusu)

1 kesica vanilin šećera

500 ml slatke pavlake ili mlečne pavlake za šlag

prstohvat soli

100 g čokolade (seckane ili komadići)

50 g oraha / lešnika / badema (po izboru)

opciono: suvo voće (grožđice, brusnice, kandirano voće)

Konzumacija napuklih jaja posebno je rizična za starije osobe, osobe sa oslabljenim imunim sistemom, decu i trudnice. Ove grupe imaju veći rizik od razvoja bolesti kao što je salmoneloza, težih oblika infekcije i dugoročnih zdravstvenih posledica Foto: Shutterstock

Priprema:



Umutite žumanca sa polovinom šećera i vanilin šećerom dok ne postanu svetla i penasta. Umutite slatku pavlaku u čvrst šlag, pa je lagano sjedinite sa umućenim žumancima. Dobijate kremastu bazu. Dodajte deo seckane čokolade i orašastih plodova.

U posebnoj posudi umutite belanca sa prstohvatom soli. Postepeno dodajte ostatak šećera i mutite dok ne dobijete čvrst, sjajan šam. U šam možete umešati još malo seckane čokolade ili voća, ali pažljivo da ostane penast.

U kalup ili posudu prvo sipajte sloj od žumanaca. Preko njega pažljivo rasporedite sloj od belanaca. Na vrh pospite još malo seckanih dodataka (čokolada, orasi, lešnici). Pročitajte i kako da napravite domaći kapri sladoled. Pokrijte posudu i stavite u zamrzivač najmanje 6–8 sati, najbolje preko noći.