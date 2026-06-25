Domaći sladoled od 6 jaja: Sočna poslastica koju svi obožavaju
Ovaj starinski domaći sladoled pravi se jednostavno, a dobija se bogata, kremasta tekstura i dva različita sloja, jedan vazdušast od belanaca i jedan kremasti od žumanaca. Donosimo vam jednostavan recept za ovu poslasticu.
Sastojci:
6 jaja
150–200 g šećera (po ukusu)
1 kesica vanilin šećera
500 ml slatke pavlake ili mlečne pavlake za šlag
prstohvat soli
100 g čokolade (seckane ili komadići)
50 g oraha / lešnika / badema (po izboru)
opciono: suvo voće (grožđice, brusnice, kandirano voće)
Priprema:
Umutite žumanca sa polovinom šećera i vanilin šećerom dok ne postanu svetla i penasta. Umutite slatku pavlaku u čvrst šlag, pa je lagano sjedinite sa umućenim žumancima. Dobijate kremastu bazu. Dodajte deo seckane čokolade i orašastih plodova.
U posebnoj posudi umutite belanca sa prstohvatom soli. Postepeno dodajte ostatak šećera i mutite dok ne dobijete čvrst, sjajan šam. U šam možete umešati još malo seckane čokolade ili voća, ali pažljivo da ostane penast.
U kalup ili posudu prvo sipajte sloj od žumanaca. Preko njega pažljivo rasporedite sloj od belanaca. Na vrh pospite još malo seckanih dodataka (čokolada, orasi, lešnici). Pročitajte i kako da napravite domaći kapri sladoled. Pokrijte posudu i stavite u zamrzivač najmanje 6–8 sati, najbolje preko noći.
(Kurir.rs/StvarUkusa)