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Dejana Bačko, poznata kao Devojka sa krilima, još jednom je oduševila javnost i pokazala zbog čega je godinama unazad mnogima inspiracija i motivacija. Ona je nedavno prošla kroz težak period nakon gubitka bebe, ali trudi se da njena ćerka ništa ne oseti, te sa njom uživa na letovanju.

Sada je Devojka sa krilima na svom Instagramu pokazala da je ništa ne može zaustaviti da uzme maksimum od života i ostvari svoje snove i zamisli, te je tako ovog leta odlučila da nauči da surfuje.

Ona je snimak ove morske aktivnosti podelila na Instagramu, a u komentarima su joj ljudi čestitali na upornosti i tome što je uprkos izazovima motivacija mnogima.

Uz video je stavila muzičku podlogu u vidu pesme "Nezaustavljiva", prenosi Blic.

U galeriji pogledajte kako Devojka sa krilima nogama kiti jelku:

1/5 Vidi galeriju Devojka sa krilima Foto: Printscreen/Instagram/Devojka_sa_krilima

"Kraljice moja", "Ja se tebi divim, koliko hrabrosti imaš u sebi!!! Svaka čast i veliki respekt, svi treba bar po malo da se ugledamo na tebe", "Još jedan dokaz da ti je samo nebo granica", "Saka ti čast", samo su neki od komentara ispod njene objave na Instagramu na kojoj se vidi kako surfuje.

Izgubila bebu u četvrtom mesecu

Podsetimo, Dejana je nedavno podelila tužnu vest da su ona i njen suprug izgubili bebu u četvrtom mesecu trudnoće.

U galeriji pogledajte kako Devojka sa krilima nogama farba jaja za Uskrs:

1/14 Vidi galeriju Devojka sa krilima nogama farba jaja za Uskrs Foto: Printscreen/ Instagram/ devojka_sa_krilima

"Moramo da podelimo sa vama jednu tužnu vest – izgubili smo našu bebu u 4. mesecu trudnoće. U utorak, tokom redovnog pregleda doktor primetio da nešto nije u redu. Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu. Teško je pronaći prave reči za ovakve trenutke", napisala je tada Dejana, ističući da je teško pronaći prave reči za takve trenutke.

Uprkos neizrecivoj tuzi, Dejana, koja je rođena bez ruku i sve radi kao da ih ima, istakla je zahvalnost lekarima jer su joj pomogli da donese najtežu odluku. Ona je naglasila da dobro zna kroz kakvu je borbu prolazila tokom svog života i da nikome na svetu ne bi poželela isti put.

Video: Devojka sa krilima češlja i hrani bebu