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Džesika Haj je krajem prošle godine rodila četvrto dete, koje se rodilo s 3,2 kilograma. Bila je presrećna. Samo šest nedelja kasnije ta brojka se udvostručila na 5,9 kilograma. Njeno novorođenče je sa samo šest meseci imalo 15,7 kilograma.

Ova majka deli ubrzani rast i razvoj svog deteta, koje sada sa svojih osam meseci nosi odeću koja je prikladna za petogodišnjake. I to počinje da mu biva pretesno. 34-godišnja Džesika priča kako je briga o detetu postala "posao za dve osobe" zbog njegove veličine, a iako porodica ima dovoljno novca, njegovo brzo razvijanje pokazalo se prilično skupim.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Ljudi me pitaju kako ga nosim - a ja kažem - s nadom i molitvom. Smanjila sam sve na kupovinu samo pet komada odeće: majica, kombinezona i kratkih panatolna ili pantalona. Kupovala sam čitave ormare, a on je prerastao odeću pre nego što sam uopšte stigla da skinem etikete. Bio je toliko veliki da se njegova noćna kolevka nije pravilno ljuljala. Na kraju smo morali da nabavimo ručno izrađenu kolievku koja je u suštini veličine mini kreveta", ispričala je za creatorzine.com.

Mali veliki Aksil ne može da stane u kolica, a za nekoliko nedelja neće stati ni u svoja kolica za trčanje. "U restoranima ne stane u dečje stolice. A ni auto-sedišta nisu najsrećniji izbor. Potrebne su dve osobe da ga vežu i vade iz svega. Nismo nipošto bez novca, ali za samo osam meseci morali smo da kupimo sve za novorođenče, pa sve do malog deteta. Ludost je, jer sve što smo upravo kupili već mu je beskorisno", rekla je.

Džesika iz Severne Karoline u SAD sa svojim suprugom Džejdom ima četvoro dece: Seta (17), Pajpera (12), Finiksa (5) i Aksila (8 meseci). Njihovo troje druge dece nikada nije toliko poraslo, pa kaže da joj je svaki dan nova lekcija.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Problemi su krenuli još dok je bio u materici – morala je da koristi invalidska kolica jer bi je on udarao "tako jako" da nije mogla da hoda.

Aksil, uprkos tome što ne hoda niti puzi, već se suočava s izazovom kada je u pitanju kupovina cipela, jer su mu stopala trenutno preširoka za dečje.

"Više ne možemo da izađemo iz kuće u žurbi, jer nas često zaustavljaju. Ljudi u tržnom centru stalno su me pitali jesam li se to opet vratila, jer sam bila tamo svake dve nedelje. Moja porodica nagađa da je ‘prevelik‘ ili da ‘nije gladan, samo ima gasove‘. Na internetu ljudi kažu da ima metabolički problem ili da mu silom guram hranu u usta. Neki ljudi misle da ga namerno činim gojaznim, iako je savršeno zdrav. Ne dugujem nikome objašnjenje", nastavila je.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ona ne vidi promenu u svakodnevnom životu, nego tek kada pogleda fotografije u telefonu. "Čini se kao da je prošlo šest meseci – a zapravo su prošla samo tri nedelje", dodala je.

Aksilova ishrana sastoji se od 1 litra adaptiranog mleka dnevno, uz dve činije dečje hrane, a svakih osam nedelja ga pregleda pedijatar. Iako nije jasno koliko će veliki postati, Džesiku to nije briga – jedino joj je bitno da ima zdravu bebu.

"Moja najveća nada za Aksila je da odraste u ljubaznog i samouverenog čoveka. Dobili smo retku priliku da podelimo našu porodicu i Akslov vanserijski put rasta s ljudima širom sveta. Ima podršku iz Indije, Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i širom Sjedinjenih Država, i neverovatno smo zahvalni na ljubaznosti koju smo primili. Za nas, on nije ‘džinovska beba interneta‘ – on je jednostavno naš sin. Nadam se da ova platforma može da se koristi za širenje pozitivnosti, podizanje svesti o deci koja odrastaju van norme i možda podsećanje ljudi da drugačije ne znači loše", zaključila je majka.

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