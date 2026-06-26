Palačinke od tikvica se toliko lako spremaju da ćete ih obožavati: Mogu se jesti za sva tri obroka
Slane palačinke od tikvica su toliko dobre i lagane da ih možete jesti za doručak, ručak i večeru. Prave se veoma brzo, a tanjir se isprazni još brže.
Sastojci:
- 3 jaja
- 350 ml mleka
- 100 ml kisele vode
- 1 tikvica srednje veličine
- 50 grama otopljenog maslaca
- 250 grama oštrog brašna
- so i biber po ukusu
- malo svežeg peršuna
- masnoća za pečenje palačinki
Priprema:
Tikvicu ogulite, operite i narendajte. Malo je posolite i pustite da stoji 20 minuta kako bi pustila vodu. Zatim je iscedite.
Izmutite jaja u malo dubljoj posudi, posolite ih i dodajte biber. Možete ubaciti i druge začine po svojoj želji.
Postepeno dodajte brašno, mleko i kiselu vodu i zamesite smesu za palačinke. Smesa mora biti malo gušća od one koju inače pravimo za tanke palačinke. Ako primetite da je preretka, dodajte joj malo brašna.
U smesu ubacite izrendane i oceđene tikvice i seckan peršun i sve izmešajte.
Pržite palačinke u tiganju. Možete ih poslužiti sa pavlakom, slaninicom ili nekim drugim sosom po želji.
Palačinke od tikvica se pripremaju se očas posla, a rezultat je savršen, zdraviji obrok u kom će uživati cela porodica.
Toliko su mekane, osvežavajuće i ukusne, a možete ih nositi čak i na posao.
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