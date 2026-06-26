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Slane palačinke od tikvica su toliko dobre i lagane da ih možete jesti za doručak, ručak i večeru. Prave se veoma brzo, a tanjir se isprazni još brže.

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 350 ml mleka
  • 100 ml kisele vode
  • 1 tikvica srednje veličine
  • 50 grama otopljenog maslaca
  • 250 grama oštrog brašna
  • so i biber po ukusu
  • malo svežeg peršuna
  • masnoća za pečenje palačinki
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Foto: Shutterstock

Priprema:

Tikvicu ogulite, operite i narendajte. Malo je posolite i pustite da stoji 20 minuta kako bi pustila vodu. Zatim je iscedite.

Izmutite jaja u malo dubljoj posudi, posolite ih i dodajte biber. Možete ubaciti i druge začine po svojoj želji.

Postepeno dodajte brašno, mleko i kiselu vodu i zamesite smesu za palačinke. Smesa mora biti malo gušća od one koju inače pravimo za tanke palačinke. Ako primetite da je preretka, dodajte joj malo brašna.

U smesu ubacite izrendane i oceđene tikvice i seckan peršun i sve izmešajte.

Pržite palačinke u tiganju. Možete ih poslužiti sa pavlakom, slaninicom ili nekim drugim sosom po želji.

Palačinke od tikvica se pripremaju se očas posla, a rezultat je savršen, zdraviji obrok u kom će uživati cela porodica.

Toliko su mekane, osvežavajuće i ukusne, a možete ih nositi čak i na posao.

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Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja