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Slane palačinke od tikvica su toliko dobre i lagane da ih možete jesti za doručak, ručak i večeru. Prave se veoma brzo, a tanjir se isprazni još brže.

Sastojci: 3 jaja

350 ml mleka

100 ml kisele vode

1 tikvica srednje veličine

50 grama otopljenog maslaca

250 grama oštrog brašna

so i biber po ukusu

malo svežeg peršuna

masnoća za pečenje palačinki

Foto: Shutterstock

Priprema:

Tikvicu ogulite, operite i narendajte. Malo je posolite i pustite da stoji 20 minuta kako bi pustila vodu. Zatim je iscedite.

Izmutite jaja u malo dubljoj posudi, posolite ih i dodajte biber. Možete ubaciti i druge začine po svojoj želji.

Postepeno dodajte brašno, mleko i kiselu vodu i zamesite smesu za palačinke. Smesa mora biti malo gušća od one koju inače pravimo za tanke palačinke. Ako primetite da je preretka, dodajte joj malo brašna.

U smesu ubacite izrendane i oceđene tikvice i seckan peršun i sve izmešajte.

Pržite palačinke u tiganju. Možete ih poslužiti sa pavlakom, slaninicom ili nekim drugim sosom po želji.

Palačinke od tikvica se pripremaju se očas posla, a rezultat je savršen, zdraviji obrok u kom će uživati cela porodica.

Toliko su mekane, osvežavajuće i ukusne, a možete ih nositi čak i na posao.

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