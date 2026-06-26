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Milica Polskaja se nakon uživanja u selu Grlište kod Zaječara, gde žive njeni baka i deka, uputila u Budvu, a onda su se svi zajedno vratili u Kazahstan gde živi sa suprugom i njihovo petoro dece.

Bivša mis Niša Milica Polskaja prikazala je na Instagramu kako je izgledalo uživanje u seoskoj idili, markirane papuče njenog muža, milionera iz Kazahstana, privukle su najviše pogleda i komentara, a onda je ovaj par otputovao u Budvu, što je ona takođe otkrila na svom profilu.

U galeriji pogledajte fotografije Milice Polskaje s misterioznim mužem Kazahstancem:

1/17 Vidi galeriju Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica, njen suprug i njihova deca letovali su u najluksuznijem kompleksu koji je zatvorenog tipa sa stalnim video-nadzorom i privatnim obezbeđenjem. Nalazi se na rtu, što gostima i stanarima pruža kompletnu privatnost i beg od uobičajene letnje gužve i buke u centru Budve.

Kompleks poseduje tri privatne plaže sa kontrolisanim ulazom, što dodatno onima koji tamo odmaraju, pruža mir i bezbednost. U jeku letnje sezone cena boravka u ovom delu Budve kreću se od 900 evra pa preko 3.000 evra po noćenju za luksuzne višesobne rezidencije i penthause.

Milica Polskaja objavila je detalje letovanja, kao i fotografiju u svetlucavom kupaćem kostimu otkrivši kakvu liniju ima posle pet porođaja. Mnogi hvale njenu formu, a ima i onih koji je kritikuju.

U snimku iz aviona odreagovala je na kritiku: "Ispalo ti rebro, lepa, bez filtera". Poručila je: "Ja u biznis klasi češljam svoju periku, ti brojiš moja rebra". Uporedila je tako svoj hobi sa hobijem onih koji je kritikuju, pa istakla da će ona nastaviti po svom jer joj se to jako dopada.

Objavila je zatim još fotografija sa plaže na crnogorskom primorju, među kojima je i slika na kojoj se vidi da se i na plaži nije odvajala od markirane torbe, čuvene Birkin tašne koja je jedan od najprestižnijih modela iz sveta modnog asesoara.

Isticanja radi, cena originalne Hermès Birkin torbe kreće se od 9.600 evra do 40.000 evra i više za ekskluzivne modele. Postoje modeli koji koštaju čak 200.000 evra.

Najskuplja ikada prodata torba ove marke je originalni prototip koji je pripadao glumici Džejn Birkin, po kojoj je nazvana tašna. Ta kreacija je na Sotheby's aukciji u Parizu prodata privatnom kolekcionaru iz Japana za rekordnih 8,6 miliona evra.

U galeriji pogledajte fotografije Milice Polskaje u kupaćem kostimu:

1/11 Vidi galeriju Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Na slici se mogu videti Hermès papuče koje nosi njen suprug. Upravo taj model nosio je i u selu kod Zaječara, i to dok je obavljao baštenske poslove.

Milica Polskaja oglasila se u međuvremenu na Instagramstoriju ističući da je sa porodicom doputovala u Almati u Kazahstanu. "Dome, slatki dome", poručila je, prenosi Blic žena.

Video: Milica Polskaja