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Domaći sirup od višanja predstavlja pravi letnji specijalitet koji možete koristiti na različite načine, kao osvežavajući napitak, preliv za poslastice ili dodatak omiljenim desertima.

Priprema nije komplikovana, a rezultat je mirisan i ukusan sirup koji može da se sačuva za uživanje tokom cele godine.

Foto: Shutterstock

Sastojci: 1 litar soka od višanja

2 kilograma šećera

konzervans po želji Priprema:

Najpre dobro operite višnje, odstranite peteljke i koštice, a zatim ih usitnite pomoću mašine za mlevenje ili blendera. Dobijenu masu stavite u veću posudu i ostavite preko noći na hladnom mestu kako bi voće pustilo što više soka.

Sledećeg dana procedite smesu kroz gustu cediljku ili gazu. Tako ćete dobiti čist sok, spreman za dalju obradu.

Izmerite količinu soka i dodajte šećer u odnosu od dva kilograma na jedan litar. Povremeno mešajte dok se kristali potpuno ne otope.

Foto: Shutterstock

Kada se šećer sjedini sa sokom, zagrejte smesu do vrenja. Dovoljno je da kuva nekoliko minuta, uz uklanjanje pene koja se može pojaviti na površini.

Ukoliko želite duži rok trajanja, možete dodati konzervans prema uputstvu proizvođača. Ako ga ne koristite, preporučuje se da flaše prethodno sterilišete zagrevanjem u rerni i da u njih sipate vreo sirup.

Gotov sirup sipajte u čiste i suve staklene flaše, odmah ih zatvorite i ostavite da se postepeno ohlade.

Čuvajte ga na tamnom i hladnijem mestu. Pre upotrebe razredite vodom po želji i uživajte u bogatom ukusu višanja, bilo kao osveženje ili kao dodatak kolačima, sladoledu i drugim poslasticama.

Video: Kolač sa višnjama i jogurtom