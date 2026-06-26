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Najbrži i najčistiji način da očistite višnje od koštica bez specijalnog aparata je trik sa flašom i čvrstom slamčicom. Ovu metodu možete obaviti brzo, a pritom nećete isprskati radnu površinu sokom.

Operite višnje i uklonite im peteljke. Pripremite čvrstu plastičnu slamčicu (ili kineski štapić za jelo / štapić za ražnjić) i praznu staklenu flašu (npr. od soka ili piva). Stavite višnju na sam otvor grla flaše tako da deo gde je bila peteljka gleda na gore. Čvrsto pritisnite slamčicom odozgo kroz sredinu višnje. Koštica će ispasti unutar flaše, a plod će ostati ceo i na vrhu.

Uski otvor flaše drži višnju na mestu i sprečava njeno gnječenje, dok slamčica precizno potiskuje košticu. Na taj način plod ostaje gotovo neoštećen, što je idealno za pripremu pita, kolača, kompota i domaćeg slatka.

Osim što štedi vreme, ovaj trik pomaže da kuhinja ostane uredna, jer sve koštice završavaju na jednom mestu. Zato ne čudi što ga mnogi smatraju jednim od najkorisnijih trikova za sezonu višanja.

Ako nemate slamčicu, odlično mogu poslužiti obična ukosnica (šnala) ili zihernadla. Zabodite je oko peteljke i zakačite košticu, pa je jednostavno izvucite napolje.