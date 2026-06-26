Slušaj vest

Najbrži i najčistiji način da očistite višnje od koštica bez specijalnog aparata je trik sa flašom i čvrstom slamčicom. Ovu metodu možete obaviti brzo, a pritom nećete isprskati radnu površinu sokom.

Operite višnje i uklonite im peteljke. Pripremite čvrstu plastičnu slamčicu (ili kineski štapić za jelo / štapić za ražnjić) i praznu staklenu flašu (npr. od soka ili piva).  Stavite višnju na sam otvor grla flaše tako da deo gde je bila peteljka gleda na gore. Čvrsto pritisnite slamčicom odozgo kroz sredinu višnje. Koštica će ispasti unutar flaše, a plod će ostati ceo i na vrhu.

Uski otvor flaše drži višnju na mestu i sprečava njeno gnječenje, dok slamčica precizno potiskuje košticu. Na taj način plod ostaje gotovo neoštećen, što je idealno za pripremu pita, kolača, kompota i domaćeg slatka.

Osim što štedi vreme, ovaj trik pomaže da kuhinja ostane uredna, jer sve koštice završavaju na jednom mestu. Zato ne čudi što ga mnogi smatraju jednim od najkorisnijih trikova za sezonu višanja.

Ako nemate slamčicu, odlično mogu poslužiti obična ukosnica (šnala) ili zihernadla. Zabodite je oko peteljke i zakačite košticu, pa je jednostavno izvucite napolje.

Ne propustiteŽenaKako pravilno oprati trešnje: Jednostavan trik pomaže da uklonite ostatke pesticida i nečistoće
Par trešanja na drvenom stolu, u pozadini činija sa trešnjama
ŽenaNajlepše slatko od višanja, kao iz bakine kuhinje: Gusto, mirisno i sa celim plodovima koji pucaju pod zubima
slatko od višanja
IshranaIdealan osvežavajući napitak: Domaći sok od višanja bez konzervansa vraća u detinjstvo
sok od visanja shutterstock_446699245.jpg
ŽenaSTARINSKA POSLASTICA KOJA SE TOPI U USTIMA: Žuti kolač sa višnjama OSVEŽIĆE vas tokom ovih vrelih dana, a priprema je jednostavna
profimedia0090025416.jpg

03:19
Kolač sa višnjama i jogrutom  Izvor: Youtube/leckere Gerichte von Julia