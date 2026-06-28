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Šnenokle su starinska poslastica koju obožavaju sve generacije. Često se pravi tokom letnjih dana jer je pravo slatko osveženje. Lako se prave, a kada se dobro ohlade toliko su sočne da im niko ne može odoleti.

Sastojci:

1 l mleka

4 jajeta

6 kašika šećera

2 kesice vanilin šećera

2 pune kašike brašna

Foto: Printscreen/youtube/verinamalakuhinja

Priprema:

Odvojite žumanca od belanaca. Sipajte mleko u šerpu s debelim dnom i uključite ringlu na srednju jačinu. Dok se mleko greje, čvrsto umutite belanca. Počnite sa manjom brzinom miksera, pa postepeno povećavajte, kako belanca ne bi "spala".

Kada mleko počne da struji, smanjite jačinu ringle na najmanje. Supenom kašikom ubacujte knedle od umućenih belanaca u mleko. Kad knedle počnu da narastaju, okrenite ih kako bi se skuvale sa obe strane. Ako ih je teško okrenuti, tokom kuvanja prelivajte ih kašikom mleka kako biste olakšali postupak.

Gotove knedle vadite rešetkastom kašikom i ređajte u posudu iz koje ćete služiti. Mleko sklonite sa vatre.

Žumancima dodajte šećer i vanilin šećer, pa mutite dok ne pobele i zapene. Dodajte dve pune kašike brašna i lagano umešajte varjačom, a zatim nastavite mikserom. U smesu sa žumancima dodajte kutlaču-dve toplog mleka i promešajte varjačom dok se ne sjedini.

Vratite mleko na ringlu i uključite na tiho. Uz neprestano mešanje, polako ulivajte umućena žumanca u mleko. Nastavite da mešate dok ne dobijete gust krem. Gotov krem prelijte preko poređanih knedli i ostavite da se dobro ohladi.