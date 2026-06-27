Slušaj vest

Leto je apsolutno savršeno vreme za pranje tepiha jer visoke temperature i jako sunce omogućavaju da se tepih osuši u rekordnom roku, što sprečava pojavu buđi i onog neprijatnog mirisa vlage.

Ako rešite da sami perete tepihe u dvorištu ili na terasi evo koraka za najbolje rezultate, kao i trikova koje koriste profesionalci.

Foto: Shutterstock

Temeljna priprema (Pola posla)

Pre nego što uopšte otvorite vodu, tepih mora biti potpuno čist od krupne prljavštine. Usisajte tepih detaljno s lica, a zatim ga okrenete i usisajte naličje. Iznenadićete se koliko peska i prašine ispadne iz osnove tepiha.

Ako imate gde, dobro ga istresite. Voda u kombinaciji sa dubinskom prašinom pravi blato koje se teško ispira.

Izbor hemije (Izbegavajte prašak za veš!)

Najveća greška je pranje tepiha klasičnim praškom za veš. On se užasno teško ispira, a kada se tepih osuši, ostane lepljiv sloj koji privlači novu prljavštinu duplo brže.

Šta koristiti: Namenski šampon za tepihe, tečni deterdžent za sudove (odlično odmašćuje) ili tečni deterdžent za veš u maloj količini.

Pomešajte toplu vodu, sirće i sodu bikarbonu. Sirće neutrališe mirise i vraća boju, a soda izvlači fleke.

Ribanje i "magični" smer

Dobro natopite tepih vodom (najbolje crevom).. Nanesite penu ili rastvor deterdženta. Koristite četku sa srednje tvrdim vlaknima. Riba se u smeru dlake i popreko, nikako agresivno u krug, jer tako možeš da ućebaš i uništiš vlakna (pogotovo ako je tepih čupav/shaggy).

Detaljno ispiranje

Ovo je korak gde većina ljudi pogreši. Tepih mora da se ispira sve dok voda koja izlazi iz njega ne bude potpuno bistra i bez pene. Koristi gumeni brisač za podove (onaj sa drškom). Gurate vodu od jednog kraja tepiha ka drugom i tako bukvalno "cediš" prljavštinu i penu napolje.

Sušenje na letnjem suncu (Ali oprezno!)

Pre nego što ga podignete, ostavite ga na kosini jedno sat vremena da ode najveći deo vode. Mokar tepih je pretežak i može se deformisati ili pokidati na žici. Najbolje je okačiti ga preko debele ograde ili dve paralelne žice da vazduh kruži.

Ako imate tepih jarkih boja ili tamniji tepih, okrenite ga naopako (licem nadole) dok se suši. Jko letnje sunce može da "izjede" i izbledi boje za samo nekoliko sati.