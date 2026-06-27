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Sem Bejtman, vođa poligamne sekte Fundamentalističke crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, ponovo je na sudu u Arizoni gde se suočava sa državnim optužbama za zlostavljanje dece i sam sebe pravno zastupa.

Bejtman je već osuđen na 50 godina zatvora nakon što se 2024. godine na saveznom sudu izjasnio krivim za zaveru radi otmice i prevoz maloletnika radi kriminalnih seksualnih aktivnosti, navodi se u saopštenju Kancelarije američkog tužioca za okrug Arizona iz 2024. godine.

Foto: Coconino county sheriff's office

Uhapšen je 2022. godine nakon što je prethodne godine proveo „sakupljajući 'žene' među svojim sledbenicima u nekoliko država... od kojih je 10 bilo mlađe od 18 godina”, stoji u ranijem saopštenju. Prema rečima tužilaca, Bejtman je često putovao između Nebraske, Jute, Kolorada i Arizone kako bi „polagao pravo na ove 'žene'” i „redovno je imao seksualne odnose sa maloletnim devojčicama”.

Sam Bateman Foto: Lav&Crime/youtube

On je obnovio praksu višestrukih brakova u zajednici Fundamentalističke crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana nakon što je ona privremeno prekinuta posle osude bivšeg vođe Vorena Džefsa za seksualno zlostavljanje dece. Bejtman, koji sam sebe naziva „prorokom”, sada je na suđenju u Arizoni, gde se suočava sa tri tačke optužnice za zlostavljanje dece.

Tokom prvog dana suđenja, Bejtman, koji prema sudskim spisima zastupa sam sebe, tvrdio je da je „ljubazan otac pun ljubavi” koji „čak ni ne bije svoju decu”, navodi se u video-snimku koji je objavio Hidden True Crime. Bejtman je bio tema nedavne Netfliksove dokumentarne serije „Veruj mi: Lažni prorok” (Trust Me: The False Prophet), koja prati priču o bračnom paru, Kristin Mari i Tolgi Katasu.

Ovaj par se preselio u udaljenu zajednicu Fundamentalističke crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Kolorado Sitiju u Arizoni, odlučan da se infiltrira u ovu opasnu grupu i sruši Bejtmana.

U objavi na TikToku povodom Bejtmanovog pojavljivanja na državnom sudu, Mari je iznela pretpostavku da je Bejtman želeo da ide na suđenje i da sam sebe zastupa kako bi mogao unakrsno da ispituje navodne žrtve.

„Neke od njegovih žrtava biće na sudu u narednih nekoliko dana kako bi svedočile protiv njega”, rekla je ona.