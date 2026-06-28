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Hydrangea Annabelle jedna je od najpopularnijih hortenzija, a baštovani je obožavaju zbog velikih belih cvetova koji krase dvorišta tokom leta. Iako tokom zime izgleda kao da je potpuno suva, već u proleće počinje da se budi, a početkom leta nagrađuje raskošnim cvetanjem.

Zahvaljujući tome što cveta na novim izdancima, ova biljka nije zahtevna za održavanje, ali nekoliko jednostavnih pravila pomoći će joj da bude zdrava i puna cvetova.

Hortenzija Anabel Foto: Alain Kubacsi / AFP / Profimedia

Gde je najbolje posaditi hortenziju

Hortenzija Anabel najbolje uspeva na mestu koje ima delimičnu senku. Previše jakog sunca i visokih temperatura može da ošteti njene nežne cvetove, pa je idealno da tokom najtoplijeg dela dana bude zaštićena od direktnih sunčevih zraka.

Može da se sadi u bašti ili u većoj saksiji, a sadnja je moguća tokom cele godine, pod uslovom da se biljka redovno zaliva kako se koren ne bi isušio. Ipak, najbolji period za sadnju su rano proleće i jesen, kada je zemljište toplo, vlažno i rastresito.

Tokom perioda rasta preporučuje se i prihrana jednom mesečno đubrivom namenjenim hortenzijama.

Hortenzija Anabel Foto: murxxx, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Redovno zalivanje je najvažnije

Hortenziji je neophodno redovno zalivanje, posebno tokom toplih letnjih dana. Vodu je najbolje sipati direktno pri dnu biljke kako bi koren dobio dovoljno vlage, jer isušivanje zemljišta može brzo da utiče na izgled listova i cvetova.

Orezivanje podstiče obilno cvetanje

Pošto hortenzija Anabel cveta na novim izdancima, zimsko orezivanje neće joj naškoditi. Naprotiv, uklanjanjem prošlogodišnjih grana i osušenih cvetova ostavlja se zdrava drvenasta osnova iz koje će u proleće izbiti novi izdanci i formirati veliki beli cvetovi.

Uz pravilno zalivanje, odgovarajući položaj i orezivanje jednom godišnje, hortenzija Anabel može godinama da bude jedan od najlepših ukrasa svake bašte.

(Kurir/ Blic /express)

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