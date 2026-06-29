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Klasična baza za ledeni čaj su obične kesice čaja jer omogućuju da lako birate ukuse, a najčešće se koriste voćni, kamilica, nana ili zeleni čaj.

Ohlađeni domaći čajevi su pravo osveženje za tople dane, a najbolja razmera pri pravljenu čaja je 6 kesica čaja na 1,5 litar vode.

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Foto: Shutterstock

Sastojci:

6 kesica čaja po ukusu

1,5 l vode

2 kašika meda

3 manja limuna

1 pomorandža

1 kašika sveže nane

led

Priprema:

Kesice čaja prelijte sa vodom kojaje proključala, a zatim dodajte med, pa mešajte dok se med ne rastopi. Ostavite da odstoji 10 minuta, a zatik izvadite kesice i stavite u frižider da se ohladi. Kada se dovoljno ohladi prelijte ge u veliki bokal, najboje od stakla, a zatim dodajte sok od dva limuna, limun isečen na kriške, nanu i isečenu narandžu. Po želji didajte nekoliko kosckica limuna i sve lepo promešajte. Za polsuživanje ulijte čaj u visoke čaše s kriškama voća i kockicama leda.

(Kurir.rs/StvarUkusa)

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Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja