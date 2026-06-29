Kesice čaja prelijte sa vodom kojaje proključala, a zatim dodajte med, pa mešajte dok se med ne rastopi. Ostavite da odstoji 10 minuta, a zatik izvadite kesice i stavite u frižider da se ohladi. Kada se dovoljno ohladi prelijte ge u veliki bokal, najboje od stakla, a zatim dodajte sok od dva limuna, limun isečen na kriške, nanu i isečenu narandžu. Po želji didajte nekoliko kosckica limuna i sve lepo promešajte. Za polsuživanje ulijte čaj u visoke čaše s kriškama voća i kockicama leda.