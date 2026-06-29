Kako se pravi ledeni čaj: Osvežavajući napitak gotov za manje do 10 minuta!
Klasična baza za ledeni čaj su obične kesice čaja jer omogućuju da lako birate ukuse, a najčešće se koriste voćni, kamilica, nana ili zeleni čaj.
Ohlađeni domaći čajevi su pravo osveženje za tople dane, a najbolja razmera pri pravljenu čaja je 6 kesica čaja na 1,5 litar vode.
Sastojci:
6 kesica čaja po ukusu
1,5 l vode
2 kašika meda
3 manja limuna
1 pomorandža
1 kašika sveže nane
led
Priprema:
Kesice čaja prelijte sa vodom kojaje proključala, a zatim dodajte med, pa mešajte dok se med ne rastopi. Ostavite da odstoji 10 minuta, a zatik izvadite kesice i stavite u frižider da se ohladi. Kada se dovoljno ohladi prelijte ge u veliki bokal, najboje od stakla, a zatim dodajte sok od dva limuna, limun isečen na kriške, nanu i isečenu narandžu. Po želji didajte nekoliko kosckica limuna i sve lepo promešajte. Za polsuživanje ulijte čaj u visoke čaše s kriškama voća i kockicama leda.
(Kurir.rs/StvarUkusa)