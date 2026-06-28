Slušaj vest

Ruska influenserka Violeta Gultjajeva u poslednje vreme privlači ogromnu pažnju na društvenim mrežama, ali nažalost iz veoma zabrinjavajućih razloga. Ova atraktivna dvadesetogodišnja plavuša teži svega 32 i po kilograma, zbog čega se svakodnevno suočava sa lavinom oštrih optužbi da boluje od anoreksije. Ipak, Violeta uporno pokušava da dokaže suprotno, deleći detalje iz svog privatnog života kako bi umirila uplašene pratioce.

Šta jede devojka sa 32 kilograma?

Umorna od surovih kritika i zlonamernih komentara, mlada blogerka snažno uverava javnost da nema nikakav poremećaj u ishrani. Tvrdi da jede šta god želi, u bilo koje doba dana ili noći, a kako bi to i dokazala, snimila je svoju dnevnu rutinu.

Kako izgleda Violeta pogledajte u galeriji:

1/11 Vidi galeriju Violeta Gultjajeva ruska influenserka ima 32 kilograma Foto: Instagram/gultyaeva_violetta

„Evo šta jedem kao osoba koja ima 32 i po kilograma. Prvi obrok mi je smuti od manga sa tečnim kolagenom, a tu su i supa od sira i pasta sa škampima i spanaćem. Pastu ću odmah da probam jer mi se ne dopada uvek. Vrelo je, ali je veoma ukusno. Prijatno!“, poručila je Violeta u jednom od svojih videa.

Ipak, pažljivijim pratiocima nije promaklo da je Violeta ovog puta preskočila ručak i odmah nakon doručka prešla na večeru. Kako je objasnila, meso slabo konzumira jer ga teško vari, pa je za večeru izabrala tradicionalnu rusku čorbu soljanku iz restorana, uz pogaču sa tri vrste sira.

„Izgleda kao kost i koža“: Dijagnoza sa interneta ili ozbiljan zdravstveni problem?

Dok su mnogi korisnici interneta ubeđeni da je devojka teško bolesna i da pati od anoreksije i bulimije, Violeta glasno demantuje ove spekulacije. Ona ističe da su u pitanju ozbiljni problemi sa gastrointestinalnim traktom (želucem i crevima), zbog čega redovno ide na detaljne lekarske preglede i strogo prati svoje zdravlje.

Foto: Instagram/gultyaeva_violetta

Uprkos kritikama na račun izgleda, Violeta ne gubi samopouzdanje:

„Uopšte se ne stidim da se snimam u donjem vešu, jer sam ja osoba bez ikakvih kompleksa“, poručila je kritičarima.

U njenu odbranu staju i verni obožavaoci. Oni apeluju na ljude da je ne osuđuju, objašnjavajući da je Violeta psihički potpuno zdrava, ali da se njeno telo jednostavno bori sa problemom apsorpcije hranljivih materija. Mnogi joj žele brz oporavak, ističući da deluje kao izuzetno prijatna i lepo vaspitana devojka čije oči ne odaju osobu sa poremećajem u ishrani.

Kako je izgledala pre samo pola godine?

Želeći da stane na put nagađanjima, Violeta je pokazala fotografije od pre samo šest meseci, kada je imala znatno više kilograma i sportsku građu. Tada je, uz dobru mišićnu masu, težila između 40 i 42 kilograma.

„Celog života sam se bavila sportom. Ovakva situacija može da se desi apsolutno svakome – jednostavno se desi kvar u organizmu i nastupi nepovratan proces“, objasnila je. Ona naglašava da nikada nije bila krupna, ali i da nikada nije opsesivno težila mršavosti.

Foto: Instagram/gultyaeva_violetta

„Više neću pričati o zdravlju“

Svoj profil na društvenim mrežama Violeta doživljava kao lični prostor fokusiran na modu, stil i recenzije kozmetike, a ne na analizu sopstvenog organizma. Zbog toga je donela radikalnu odluku.

„O temi svog zdravstvenog stanja više neću diskutovati. Izuzetno mi je neprijatno da gledam kako mi ljudi, bez razumevanja pravih uzroka i nijansi, samo lepe etikete. Gde sam ja to ikada rekla da mi se dopada ovakva mršavost i gde sam propagirala anoreksiju? To su čiste gluposti, na taj način možete osuditi bilo koga“, ljutito je zaključila blogerka na kraju svog obraćanja.

(Kurir.rs/Žena)