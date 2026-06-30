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Domaći kajmak se pravi kuvanjem i laganim hlađenjem punomasnog kravljeg ili ovčjeg mleka. Tokom hlađenja, masnoća se podiže na površinu i skuplja u koru. Za pravljenje pravog, tradicionalnog kajmaka potrebno je sveže, nekuvano mleko sa visokim procentom mlečne masti.

Za tradicionalni proces potrebne su vam široke, plitke posude (karlice) i kvalitetno mleko. Sveže, neobrano mleko procedite i sipajte u široku šerpu. Kuvajte ga na umerenoj vatri dok ne proključa.

Sklonite sa šporeta i ostavite mleko da se postepeno hladi nekoliko sati ili preko noći. Tokom hlađenja, na površini će se stvoriti žućkasta skrama – kajmak.

Pažljivo, širokom kašikom ili spatulom skidajte tu masnu skromu i odlažite je u posebnu posudu. Svaki sloj posolite po ukusu, oko pola kašičice soli na 500g kajmaka). Ako ga ostavite da zri u frižideru nekoliko dana, dobićete zreli kajmak.

mleko Foto: Shutterstock

Brza verzija (za kućne uslove)

Ukoliko nemate pristup domaćem sirovom mleku, kajmak možete napraviti i uz pomoć slatke pavlake. Pomešajte 3 litra punomasnog kravljeg mleka i 600ml slatke pavlake za kuvanje.Stavite mešavinu da proključa, a zatim kuvajte na laganoj vatri oko 10 minuta. Skinite sa vatre i ostavite da se hladi u frižideru 12 do 24 sata.Nakon hlađenja, pokupite masni sloj sa vrha i posolite po želji