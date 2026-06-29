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Visoke temperature mogu da pokvare i najbolje našminkano lice. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je da šminka ostane sveža i postojana tokom celog dana.

Kada termometar pređe 30 stepeni, puder počinje da se razmazuje, senka se skuplja u pregibima, a maskara lako završava ispod očiju.

Foto: Shutterstock

Sve počinje dobrom pripremom kože

Pre nanošenja šminke važno je da lice bude čisto i hidrirano.

Koristite laganu hidratantnu kremu koja se brzo upija, jer teške formule mogu doprineti tome da se šminka brže "otopi". Nakon toga nanesite prajmer koji će zagladiti kožu i pomoći da puder duže ostane na mestu.

Zaboravite teške pudere

Tokom letnjih dana birajte laganije proizvode poput toniranih krema, BB ili CC krema ili pudera sa mat završnicom. Debeli slojevi šminke na visokim temperaturama izgledaju neprirodno i mnogo se lakše razlivaju.

žena nanosi dve vrste pudera na lice četkicom za šminkanje Foto: Shutterstock

Manje je više

Na velikim vrućinama najbolje prolaze prirodni tonovi i tanji slojevi proizvoda.

Umesto mnogo pudera, korektor nanesite samo na mesta gde je to potrebno. Tako će lice izgledati svežije, a šminka će biti postojanija.

Puder u kamenu je spas tokom dana

Osobe sa masnijom kožom često primete da se lice brzo prosija. Umesto dodavanja novih slojeva pudera, višak masnoće prvo uklonite papirnim maramicama za matiranje, a zatim po potrebi nanesite malu količinu kamenog ili transparentnog pudera.

Foto: Profimedia

Vodootporna maskara pravi razliku

Letnje temperature, znoj i vlaga mogu lako da razmažu maskaru. Zbog toga je vodootporna formula mnogo sigurniji izbor, naročito tokom dugih šetnji, odmora ili boravka na plaži.

Fiksator produžava trajanje šminke

Na kraju šminkanja obavezno naprskajte lice sprejom za fiksiranje. Ovaj korak pomaže da se svi proizvodi sjedine i ostanu postojani znatno duže, čak i kada temperature dostignu letnji maksimum.

Foto: Profimedia

Ne dodirujte lice rukama

Jedna od najčešćih grešaka jeste često dodirivanje lica. Na taj način šminka se skida mnogo brže, a bakterije sa ruku mogu izazvati iritacije i pojavu nepravilnosti.

Mali trik profesionalnih šminkera

Šminku i proizvode za negu tokom leta možete držati u frižideru. Hladni proizvodi prijaju koži, smanjuju osećaj toplote i doprinose svežijem izgledu lica, posebno u danima kada temperatura prelazi 30 stepeni.

Uz pravi izbor proizvoda i nekoliko jednostavnih navika, šminka može ostati uredna i postojana čak i tokom najtoplijih letnjih dana.

(Kurir.rs/ Informer)

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