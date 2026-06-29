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Britani Begli, voditeljka vremenske prognoze iz Hjustona, dobila je otkaz nakon tirade o tome kako nikada nije osvojila nagradu Emi. Osim toga, ocrnila je svoje šefove i kolege, zbog čega je na kraju otpuštena s televizije KPRC-TV. O svemu je progovorila na Instagramu, gde ima više od 22 hiljade pratilaca.

"Više nisam s KPRC-om - i zbog toga sam istinski zahvalna. Možda ste pročitali naslove?", započela je ona u svojoj objavi.

U nastavku je dodala kako se slaže s odlukom kompanije da je otpuste. "Dokazujem vam da radim s integritetom svojim postupcima i porukama koje pokazuju koliko sam se trudila da pozitivno utičem na KPRC. Ne bih to rekla da ne mogu da dokažem. Ne protivim se otkazu", navela je.

Begli je opisala i svoje početke, te istakla kako se tokom svoje karijere najviše zalagala za mentalno zdravlje.

"Počela sam kao vredna mama, radeći sedam dana u nedelji, napredovala sam od ulične reporterke do voditeljke i meteorološkinje usmerene na digitalne inovacije. Taj put me naučio da su teški razgovori u dobroj veri u srži novinarstva. Toliko ljudi širom zemlje oseća istu tu težinu. Možete to da vidite u komentarima. Ne bojim se da ću biti nepopularna jer kažem ono što drugi neće- posebno kada živim od plate do plate. Autentično izveštavanje, teški razgovori i stvarna odgovornost deo su procesa ozdravljenja nakon pandemije — isto izveštavanje koje sam radila kada je toliko stanovnika Kalifornije gladovalo bez plate", napisala je voditeljka, te naglasila da se ne boji osude.

Britani je rekla i da se nada da će jednog dana imati veću ulogu na televiziji.

Voditeljka vremenske prognoze je ranije ovog meseca podelila dužu objavu u kojoj se požalila da, uprkos godinama napornog rada u industriji, nikada nije primila jedno od najviših priznanja u televizijskom novinarstvu. Uz opis je objavila i fotografiju na kojoj je pozirala ispred gotovo praznog frižidera, na šta se takođe osvrnula u tekstu.

"Oprostite, ali umorna sam od dolaska kući praznom frižideru. Iskreno, više ne pripadam ovde. Previše je stvari koje jednostavno ne mogu da ignoriđem... Nikada nisam osvojila Emi jer tržišta na kojima sam radila nikada nisu smatrala da je izveštavanje o saobraćaju vredno jedne nagrade. Nakon pandemije rekla sam sebi da ću, kad umrem, barem znati da sam nešto predstavljala - čak i ako industrija tehnički nikada nije smatrala da sam toga vredna", napisala je, pa dodala:

"Rekla sam sebi da sam umorna od toga da se osećam kao izgladneli lav u zoološkom vrtu. Koliko još dugih šetnji do praznog frižidera treba da napravim, znajući da sam bolja od ovoga? Znajući da se zapravo zalažem za nešto stvarno. Stvari koje sebi govorim kako bih skupila hrabrost da se kladim na sebe. Ne da ne bih mogla da tražim novac ili namirnice od porodice - to nije poenta. Privilegiju definišem kao izgovaranje stvari koje drugi ne mogu. I znam da nisam sama. Mnogi ljudi unutar i izvan ove industrije osećaju se upravo kao i ja."

Voditeljka je navela i kako su njene kolege dolazile na posao "samo kako bi uključile TV", te da je gledala kako njen tim normalizuje loše ponašanje.

Njena prva objava postala je viralna, nakon čega je Begli insistirala da nije htela da uvredi svoje kolege. Navela je kako je samo htela da podigne svest o mentalnom zdravlju.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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