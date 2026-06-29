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Leto je stiglo, a sa njim i potreba da posvetite dodatnu pažnju svojoj bašti. Temperature su ovih dana ekstremno visoke, a ako se bavite baštom, važno je da budete sigurni da sve radite kako treba, jer od toga zavisi opstanak vaših biljaka.

Iskusni baštovan podelio je korisne savete na društvenim mrežama kako bi upozorio na uobičajenu grešku pri zalivanju biljaka u vrelim danima, piše Miror.

zalivanje cveća
Foto: Profimedia

Poznat kao @garden2table.australia, ovaj stručnjak je svojim pratiocima pokazao ispravnu tehniku u videu koji je postao viralan i prikupio više od 24.000 lajkova. On je upozorio da se izbegava prskanje vode direktno na listove biljaka, jer bi to moglo da dovede do „opekotina lišća od sunca“.

Opekotine na biljkama nastaju kada su previše izložene suncu. Kapljice vode mogu delovati kao sićušna lupa, fokusirajući sunčeve zrake na list i izazivajući intenzivnu svetlost i toplotu koja može oštetiti ili uništiti ćelije lista, što rezultira smeđom ili žutom bojom.

Ovo oštećenje je slično opekotinama na našoj koži kada previše vremena provodimo na suncu bez zaštite, posebno ako biljke zalivamo tokom najtoplijeg dela dana. Zato je bolje biljke zalivati pri samom dnu stabla, direktno u zemlju, koja će upiti vodu, koju će biljke pokupiti svojim korenjem.

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