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Zihernadla je jedan od onih sitnih, svakodnevnih predmeta koje svi imamo u kući i koristimo potpuno mehanički, bez ikakvog razmišljanja. Bilo da treba na brzinu da pričvrstite pokidano dugme, zategnete komad odeće ili zakačite bedž, ona završava posao u sekundi. Međutim, da li ste ikada pažljivije pogledali njen dizajn? Na samom dnu, gde se žica uvija u spiralu, nalazi se mala okrugla rupica za koju većina ljudi misli da je tu čist ukras ili nusproizvod fabričkog oblikovanja. Istina je, zapravo, čista fizika.

Ovaj mali otvor nije nikakav estetski detalj – on krije ključni mehanički mehanizam bez kojeg bi zihernadla bila potpuno beskorisna, a ujedno vam može poslužiti i kao genijalan alat u kriznim trenucima.

Foto: kornienko alexandr / Alamy / Profimedia

Dva skrivena otvora za funkcionisanje

U svetu dizajna, zihernadla je zapravo remek-delo praktičnosti, a njen mehanizam ima dve ključne tačke koje joj omogućavaju da radi pod pritiskom:

Gornji prorez na kapici: Ovaj otvor omogućava oštrom vrhu igle da uđe i izađe iz zaštitnog ležišta sa minimalno napora. On drastično smanjuje pritisak koji je potreban vašim prstima da je otvore i zatvore, a istovremeno bezbedno zaključava vrh kako se igla ne bi sama otkačila i ubola vas.

Kružni otvor na spiralnom dnu (opruga): Ovo je "srce" cele igle. Ta mala rupica unutar metalne spirale služi kao glavna tačka sidrenja cele konstrukcije. Tu se metalna žica kuka sama za sebe, stvarajući konstantnu tenziju i napon opruge. Upravo taj pritisak omogućava zihernadli da se, nakon što je pritisnete, automatski vrati u svoj prvobitni položaj i čvrsto drži tkaninu. Bez ovog kružnog otvora, žica bi izgubila efekat opruge, iskrivila bi se i ne bi mogla ništa da drži zakopčanim.

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Foto: kornienko alexandr / Alamy / Profimedia

Tri genijalna načina da iskoristite rupicu na zihernadli

Osim što održava mehanički sistem u životu, ovaj mali kružni otvor na dnu zihernadle može da se iskoristi na nekoliko neverovatno praktičnih načina u svakodnevnom životu:

1. Spas u hitnim situacijama: Improvizovana igla za šivenje

Ako se nađete na putu, kampovanju ili u situaciji gde vam se iznenada pocepao šav na odeći ili rancu, a pri ruci nemate iglu i konac – zihernadla skače u pomoć. Zahvaljujući rupici na dnu, možete je iskoristiti kao privremenu iglu za šivenje. Jednostavno provucite konac ili deblji kanap kroz taj kružni otvor na spirali, a oštrim vrhom zihernadle prolazite kroz tkaninu. Na ovaj način možete na brzinu "skrpiti" pocepani deo dok ne stignete do prave igle.

2. Savršena organizacija u sekundi

Ako se bavite krojenjem, štrikanjem ili prosto imate gomilu zihernadli različitih veličina koje vam se stalno gube i premetaju po fiokama, iskoristite rupice na dnu da napravite red. Provucite kroz njih običnu metalnu alku za ključeve, jednu veću zihernadlu ili običan kanap. Tako ćete ih sve nanizati na jedno mesto, biće savršeno sortirane po veličini, neće se prosipati i više nikada nećete morati da preturate po kutijama da biste našli onu koja vam u tom trenutku treba.

3. Maksimalna bezbednost odeće

Zahvaljujući stalnoj tenziji koju održava taj mali spiralni krug, zihernadla se savršeno prilagođava pokretima tela. Kada je zakačite za težu tkaninu, pritisak se ravnomerno prenosi na bazu, što sprečava da se igla deformiše ili da oštri vrh pod opterećenjem sklizne iz gornje kapice i povredi vas.

Sledeći put kada budete uzeli ovaj sitni predmet u ruke, setite se da ta mala rupica na dnu nije tu bez razloga – ona je savršen dokaz kako jedna jednostavna inženjerska ideja rešava velike svakodnevne probleme!

(Kurir.rs/ Blic)

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