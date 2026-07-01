Za sve ljubitelje omiljenog slatkiša od čokolade i kososa, donosimo recept za domaću verziju ove poslastice . Kokos štanglice se jednostavno prave te su pognodne za one dane kada nemate puno vremena a želite da se počastite ovim sočnim ukusima .

Mleko i šećer stavite da se kuvaju, pa kad krene da ključa dodajte kokos. Kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne. Ostavite smesu da se potpuno ohladi, a zatim napravite oblike mini baunti kolača. Istopite čokoladu na pari, pa kada se malo ohladi, umačite kokos kolače u tu smesu. Ređajte na pleh obložen pek papirom. Stavite u zamrzivač na 10 minuta.