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Za sve ljubitelje omiljenog slatkiša od čokolade i kososa, donosimo recept za domaću verziju ove poslastice. Kokos štanglice se jednostavno prave te su pognodne za one dane kada nemate puno vremena a želite da se počastite ovim sočnim ukusima

Sastojci:

250 ml mleka
100 g šećera
120 g kokosa
150 g čokolade

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Foto: Printscreen/Youtube

Priprema:

Mleko i šećer stavite da se kuvaju, pa kad krene da ključa dodajte kokos. Kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne. Ostavite smesu da se potpuno ohladi, a zatim napravite oblike mini baunti kolača. Istopite čokoladu na pari, pa kada se malo ohladi, umačite kokos kolače u tu smesu. Ređajte na pleh obložen pek papirom. Stavite u zamrzivač na 10 minuta.

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Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja