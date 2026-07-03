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Kada se govori o najimućnijim ženama dvadesetog veka, prve asocijacije su raskošne proslave, unikatni nakit, skupa krstarenja i velelepna imanja. Nasuprot tome, sudbina Iget Klark predstavlja potpunu suprotnost takvom načinu života. Ova naslednica ogromnog kapitala, luksuznih nekretnina i dragocenih umetnina, svesno se izolovala od glamura, a nakon preležane bolesti donela je odluku koja i danas izaziva čuđenje javnosti.

Iget Klark je rođena 1906. godine u Parizu, kao ćerka američkog industrijalca Vilijama Endruza Klarka. Njen otac je pripadao krugu najbogatijih ljudi epohe, a imperiju je izgradio eksploatacijom bakra, investiranjem u železnički saobraćaj i bankarstvom. Nakon preseljenja porodice u Sjedinjene Američke Države, Iget je odrastala u raskoši koja priliči porodici milijardera. Prostrane rezidencije, posluga, prestižne škole i kontakti sa društvenom elitom bili su njena svakodnevica.

Pogledajte fotografije Iget Klark u galeriji:

1/7 Vidi galeriju Iget Klark - najimućnija žena 20. veka Foto: Printscreen/YouTube/Stories Through Time

Međutim, još u ranom dobu pokazivala je sklonost ka povlačenju u sebe, birajući samoću, knjige i igračke umesto druženja sa vršnjacima.

Neuspeli brak

Iget se 1928. godine udala za Vilijama Gauera, mladića iz ugledne i dobrostojeće porodice. Ova zajednica je prekinuta posle nepunih godinu dana, nakon čega se ona više nikada nije udavala niti pokazivala interesovanje za emotivne veze. Svoj život je usmerila ka umetničkom stvaralaštvu, kolekcionarstvu i dobročinstvu.

Sa godinama, njena otuđenost od spoljnog sveta je rasla, a sumnjičavost prema ljudima, uključujući i sopstvenu rodbinu, postajala je sve izraženija. Savremenici su isticali da je bila veoma oprezna kada je reč o materijalnim dobrima, verujući da većina ljudi sa njom stupa u kontakt isključivo iz koristi.

Bizarna odluka nakon pobede nad opakom bolešću

Krajem osamdesetih godina prošlog veka, zdravstveno stanje bogate naslednice se naglo pogoršalo, što je pratio veliki gubitak kilograma i pojava neobičnih promena na licu. Medicinskim ispitivanjima utvrđen je bazaliocelularni karcinom, odnosno rak kože. Iako je dijagnoza bila ozbiljna, lekarske prognoze su bile optimistične. Hirurške intervencije i terapija dali su odlične rezultate, te je bolest uspešno sanirana.

Iget Klark - najimućnija žena 20. veka Foto: Printscreen/Facebook/Bill Dedman

Umesto da se vrši povratak na neko od njenih raskošnih i praznih imanja, usledio je neočekivan obrt. Iget je odlučno odbila da napusti bolničko okruženje. Za nju je adaptiran poseban apartman u bolnici koji je postao njen trajni dom tokom naredne dve decenije. Iako je raspolagala praznim i održavanim palatama, ona je u bolnici živela skromno – nosila je obične bademantile, hranila se kao i ostali pacijenti i potpuno ignorisala luksuz.

Testament koji je izazvao skandal

Jedine osobe koje su imale njen pristup i poverenje bili su medicinski radnici. Posebno blisku vezu ostvarila je sa bolničarkom Hadasom Peri, kojoj je poklanjala dragocenosti, automobile i visoke novčane iznose. Bolničko osoblje joj je pružalo toplinu i pažnju, dok je komunikacija sa biološkom porodicom bila potpuno prekinuta.

Nakon što je Iget preminula 2011. godine u 104. godini, javnost je saznala da je najveći deo imovine prepisala ljudima koji su je negovali u starosti. Rodbina je odmah pokrenula sudski spor, tvrdeći da naslednica u trenutku sastavljanja testamenta nije bila psihički stabilna.

Tokom procesa utvrđivanja legalnih naslednika, otkrivena je tragična sudbina njenog rođaka Timotija Greja. Istraga je pokazala da je ovaj čovek godinama živeo kao beskućnik pod mostovima, uopšte ne znajući da mu pripada udeo u nasledstvu vredan 34 miliona dolara. Nažalost, pre nego što je lociran, pronađen je mrtav pored pruge u saveznoj državi Ilinois 2012. godine. Iako je ovaj događaj podgrejao razne teorije zavere, zvanični dokazi o krivičnom delu nisu pronađeni.

Savremeni stručnjaci ocenjuju da je Iget Klark patila od ozbiljnog oblika anksioznosti zbog čega je izgubila veru u ljude. Postoje i mišljenja da je nakon smrti majke, kao jedine figure koja joj je pružala sigurnost, bolnica ostala jedino mesto u kojem se osećala bezbedno.

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