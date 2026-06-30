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Džejmi Nikol u viralnom je videu ispričala zašto je nakon samo dve nedelje dala otkaz na sezonskom poslu u prodavnici Viktorijas Sikret (Victoria’s Secret), koji je opisala kao "grozno" iskustvo. Kao glavne razloge navela je lošu obuku i narušene odnose sa nadređenima, a njena objava prikupila je više od 600.000 pregleda.

Džejmi Nikol Foto: TikTok

Želja za promenom posla

Džejmi je ispričala kako je taj posao prihvatila jer je želela da se skloni iz ugostiteljstva, u kojem je godinama radila kao barista.

Kaže da ju je privukla ideja rada u maloprodaji i promena okruženja, a prvih nekoliko dana obuke bilo joj je, tvrdi, sasvim prijatno. No, dodaje da se situacija brzo promenila čim je krenula da radi samostalno. Prema njenim rečima, obuka je bila površna, a od nadređene je uglavnom dobijala kritike bez konkretnih uputstava. Zbog toga se, kaže, teško snalazila u internim pravilima i pronalaženju proizvoda u prodavnici.

Jednom prilikom pokušala je da pomogne kupcu da pronađe grudnjak u drugom delu prodavnice, ali menadžerka joj je navodno rekla da ne sme da napusti svoje odeljenje bez obaveštavanja kolega. "Pojma nisam imala da to ne smem!" ispričala je u videu.

Dodaje i da tokom jedne smene nije imala pauzu, što je shvatila tek nakon upozorenja koleginice. Kada se obratila menadžerki, rečeno joj je da je trebala ranije sama da reaguje. Tvrdi i da slušalice za komunikaciju među zaposlenima često nisu radile.

U jednom trenutku, kaže, morala je nakratko da napusti prodajni prostor zbog alergijske reakcije, ali pre nego što je stigla da objasni situaciju, menadžerka ju je ukorila putem slušalica.

Otkaz i povratak na stari posao

To ju je iskustvo, kaže, toliko uznemirilo da se tokom pauze rasplakala i odlučila da se više neće vraćati. Nakon smene otišla je na mesto gde je ranije radila, i odmah dobila stari posao nazad.

"Pogodite ko je dobar radnik? Ja!", zaključila je na kraju videa.