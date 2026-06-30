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Trejsi Kis (38) tokom prethodnih 20 godina promenila je svoje telo do neprepoznatljivosti i potrošila više od 100.000 funti. Imala je četiri operacije grudi, brazilski lifting zadnjice, rinoplastika, intimna operacija, botoks, fileri i liposukcija.

Trejsi Kis Foto: Jack Dredd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada je, međutim, napravila potpuni zaokret i tvrdi da je najbolji kozmetički zahvat… praktično nikakav. Odlučila je da se vrati prirodnom izgledu. Smanjila je grudne implantate, odrekla se botoksa i filera i šminku koristi samo povremeno.

„Kada moj spoljašnji izgled više nije odgovarao mojoj ličnosti, srcu i duši, odlučila sam da promenim svoje ranije hirurške odluke“, objašnjava Trejsi svoju radikalnu promenu.

Foto: printscreen/instagram/tracykissdotcom

Danas za negu troši manje od 300 funti godišnje. Umesto redovnih poseta estetskim klinikama, koristi hidratantnu kremu, šiša krajeve kose i stavlja masku za lice.

„Većinu svog života ne nosim šminku i ne bih mogla biti srećnija. Povratak prirodnom izgledu bio je kao povratak kući“, priznaje Trejsi.

Paradoksalno, plastične operacije ne osuđuje potpuno. Samo upozorava da oduševljenje novim izgledom može brzo zameniti razočaranje.

Trejsi Kis Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia / Profimedia

„Ljudi imaju pravo da odlučuju o svom telu, ali hirurzi bi trebalo da znaju da preispitaju neke zahteve. Ne mogu da vratim vreme, ali mogu da budem glas razuma za druge da ne ponove moje greške“, zaključuje Britanka.

Trejsi Kis Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Čini se da je posle godina potrage za savršenstvom shvatila da je najvrednije izgledati onako kako te je priroda stvorila. fokusirala se na obnavljanje iznutra. „Mnogo toga u lepoti je zapravo fotošop. Ja sam rešila starenje iz korena — zato sijam prirodno.“