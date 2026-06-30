žena se gleda u ogledalo i proverava bore

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Tokom visokih temperatura šminka se može uništiti već posle samo nekoliko minuta. Zbog toga je važno da znamo kako da na vreme sprečimo ovu katastrofu koja nastaje tokom letnjih dana.

Postoji nekoliko caka, a ključ je u tome da koristite BB kremu i da ohladite lice pre nanošenja šminke. Evo šta savetuju profesionalni šminkeri.

Kako se pravilno šminka leti Foto: Shutterstock

Zaboravite na puder u kamenu ili prahu

Ako pokušate da sprečite da vam lice sija od znoja tako što ćete naneti puder u kamenu ili prahu, jedino što ćete postići je da istaknete i najmanju boru. Umesto toga, bolje koristite BB kremu koja je laganija i lice će vam se manje znojiti. Takođe, dobro je da kada nanesete kremu ubrusom blago potapkate lice, kako biste uklonili eventualni višak kreme.

Ohladite se pre šminkanja.

Šminkate se čim izađete iz kade? Bolje je da sačekate bar 10 minuta da vam se koža malo ohladi. U suprotnom, ako nanesete šminku na toplu kožu, koža će je brzo upiti, a onda će na vrućini početi brzo da "izbija" iz kože. Ako ste u žurbi, barem se umijte hladnom vodom pre šminkanja, da se koža pre ohladi.

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Koristite prajmer

Čak i ako ga inače ne koristite, leti vam je zaista potreban da bi šminka duže trajala na licu. Nanesite prajmer pre stavljanja BB kreme (ili pudera, ako baš morate) i birajte onaj koji ne sadrži nikakva ulja.

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Nanosite manje šminke

Previše šminke leti (zapravo uvek, ali posebno leti) doprinosi tome da izgledate neprirodno. Ako izlazite po vrelom danu, našminkajte se minimalno - sakrijte bubuljice ili nedostatak korektorom, nanesite laganu BB kremu, malo maskare, neupadljiv ruž i spremni ste.