Kroasani su tradicionalno francusko pecivo koje je steklo popularnost širom sveta. Ukoliko već ne možete da ih probate u Parizu, možete ih napraviti kod kuće i uživati u svakom zalogaju kao da ste kod Ajfelovog tornja. Donosimo vam recept za ove sočne zalogaje.

Potopiti kvasac u 100 ml toplog mleka i dodati jednu kašičicu šećera i jednu soli i ostaviti da naraste nekoliko minuta. U činiju staviti ostatak mleka, dodati uskisli kvasac, 2 jaja i jedno žumace, so ili šećer ako pravite slatke oko 5 kašika, i zamesiti meko testo, ali ga dobro izraditi dok ne postane glatko. Ostaviti ga da nadođe 20-tak minuta. Nadošlo testo (ne mesiti ga) razvući u oblik velike štrudle. Od toga iseći 7 delova (jufki) i svaku razviti veličine tanjira.Potom ih mazati margarinom i lepiti svih sedam jednu na drugu, ali gornju ne, (pazite dobro slepite ivice, da vam margarin ne izađe). Potom razvući sto veći krug i spojiti ga u još jedan krug ( krajeve privucete ka sredini ) i još jednom razvucite krug oklagijom. Iseći ga prvo kao krst pa onda svaku dobijenu četvrtinu na šest delova tako da dobijete 24 kifle – kroasane.