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Mesečni horoskop za jul 2026. nam obećava intenzivan mesec. Retrogradni Merkur i zaokret Neptuna i Saturna u retrogradni hod. U jednoj rečenici - hodaćemo kao po minskom polju.

Veoma je važno da ne boravite na mestima sa velikim brojem ljudi oko 20. jula i da pažljivo pratite vesti. Mogući su kvarovi interneta i tehnike, ne ostavljajte važne poslove za poslednji trenutak. Lideri mogu da daju određene izjave, a posle 24. jula da povlače reči. Zato je najbolje da paniku iskontrolišete.

3. STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Na treće mesto smestio se Strelac! Da, uprkos naglim promenama sudbine, pred vama je veoma povoljan period za rast i razvoj karijere, putovanja i učenje svega novog! Glavno pravilo ovog meseca? Ne pravite nagle i nepromišljene poteze. Ovo je odlično vreme za proširenje svesti, učenje, kao i privođenje biznis projekata kraju. Verovali ili ne, retrogradni Merkur će vam u tome pomoći.

2. BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Na drugom mestu su Blizanci. Pred vama je neverovatno dobar period povezan sa fizičkom aktivnošću. Možete da postanete zdraviji, aktivniji i dobijete najbolje od sudbine. Da biste to postigli, potrebno je da odustanete od starih rešenja koja više ne rade, hrabro zakoračite u nepoznato i dobijete sve što poželite! Sada bukvalno odlučujete o svojoj sudbini! Verujte u sebe i u svoju zvezdu! Ovo vreme je pogodno za putovanja, učenje, početak novih veza, krupne kupovine, kao i ambiciozne projekte i promenu posla uopšte.

1. OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Pobednik ove rang-liste je Ovan. Život vam se menja munjevito, napredujete i postajete bolji svakim danom! Sazrevate, spremni ste da se odreknete nečeg malog kako biste dobili više. Sada treba da se fokusirate na cilj i ne gubite vreme na sitnice. Možete bukvalno sve, glavno je da verujete u sebe i "spalite" mostove za povlačenje. Retrogradni Merkur može da donese manja kašnjenja, ali neka vas ona ne plaše, već naprotiv, motivišu da sve proverite još jednom.

Odlično vreme za sport, putovanja, velike kupovine, promenu posla, otvaranje sopstvenog biznisa, početak veze ili novu fazu u postojećoj, kao i za rad sa psihologom (ako je potrebno).

"Veoma važan period očekuje Lavove i Vodolije. Dodala bih ih na listu, međutim, traumatičan period oko 20. jula sugeriše da bi trebalo da se pripazite oko tog datuma i da ne mislite da možete da prevarite sudbinu", kaže astrolog.

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