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Ajran je jednostavan napitak od jogurta, vode i malo soli. Lagan je, suv, osvežavajući i znatno manje sladak od mnogih gotovih mlečnih napitaka. Uz dobro izabran jogurt može da bude i prijatan dodatak za probavni sistem.

Domaća verzija je vrlo jednostavna. Dovoljno je da spojite čašu jogurta sa pola čaše hladne vode, dodate prstohvat soli i kratko izmiksate dok se na površini ne pojavi penušava pena. Ako napitak treba da bude ređi, dodaje se više vode. Za ukus možete da dodate nanu, krastavac, limunov sok ili biber.

Zašto ajran može da bude dobar za creva?

Najveća prednost ajrana je osnova jogurta. Jogurt spada u fermentisane mlečne proizvode, a napitak pripremljen od jogurta koji sadrži žive bakterijske kulture može da podrži ishranu povoljnu za crevnu mikrobiotu. To ne znači da ajran "leči creva", ali može da bude razuman deo jelovnika, naročito ako zamenjuje zaslađene napitke ili teške koktele sa šećerom.

Ajran je idealan za probavni sistem Foto: Shutterstock

Ajran je lakši od samog jogurta jer se razređuje vodom. Zahvaljujući tome osvežava, hidrira i pruža malu količinu nutrijenata tipičnih za mlečne proizvode. Takođe dobro funkcioniše uz pikantna jela. Kiselkast, hladan napitak ublažava oštrinu hrane i daje osećaj svežine posle obroka.

Šta ajran sadrži?

Nutritivna vrednost ajrana zavisi od jogurta od kojeg je napravljen. Klasična domaća verzija može da obezbedi proteine, kalcijum, fosfor, kalijum i vitamine B grupe, pre svega riboflavin (vitamin B2) i vitamin B12. Kalcijum je važan za kosti i zube, a vitamin B12 podržava pravilno funkcionisanje nervnog sistema.

Ko treba da bude oprezan?

Ajran neće biti dobar izbor za svakoga u neograničenim količinama. Pošto sadrži so, osobe sa hipertenzijom, bolestima bubrega ili onima kojima je savetovano smanjenje natrijuma, treba da ga pripremaju sa minimalnom količinom soli ili da je potpuno izostave.

Oprez treba da imaju i osobe sa netolerancijom na laktozu. Kod nekih ljudi fermentisani mlečni proizvodi bolje se tolerišu nego mleko, ali reakcija je individualna. U takvim slučajevima bolje rešenje može da bude ajran napravljen od jogurta bez laktoze.

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