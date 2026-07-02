Statistika pokazuje da žene češće obolevaju od uobičajenih bolesti i deformiteta stopala, uključujući i čukljeve

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Nove cipele često izgledaju savršeno u prodavnici, ali već nakon prvog nošenja mogu da izazovu bolne žuljeve na petama. Mnogi pokušavaju da ih razvuku ili jednostavno trpe nelagodnost, očekujući da će materijal vremenom omekšati. Međutim, prodavci obuće ističu da je mnogo bolje sprečiti problem nego kasnije lečiti žuljeve.

Zašto nove cipele žuljaju

Neprijatnost nije uvek znak da ste kupili cipele u pogrešnom broju. Tokom hodanja peta se blago pomera unutar obuće, što stvara trenje i može dovesti do pojave bolnih žuljeva.

Ovo je naročito često kod novih kožnih cipela, jer je materijal u početku čvrst i potrebno mu je vreme da se prilagodi obliku stopala.

Razgazite obuću pre prvog izlaska

Pre nego što nove cipele obujete za posao, proslavu ili dužu šetnju, nosite ih kod kuće po 20 do 30 minuta dnevno tokom nekoliko dana. Tako će se postepeno prilagoditi obliku vašeg stopala, a rizik od nastanka žuljeva biće znatno manji.

Ako vam zadnji deo cipele deluje previše tvrd, možete ga pažljivo omekšati rukama, ali bez preteranog savijanja kako ne biste oštetili obuću.

Kako da izbegnete žuljeve Foto: Profimedia

Zaštitite pete pre nego što izađete

Jednostavan sloj vazelina, zaštitna olovka protiv trenja ili silikonski stik mogu značajno smanjiti trenje između kože i obuće.

Od velike pomoći mogu biti i gel-jastučići ili silikonske trake koje se lepe na unutrašnju stranu cipele u predelu pete. Ako su vam cipele malo šire, tanki poluuložak ili silikonski umetak za petu mogu sprečiti pomeranje stopala tokom hodanja i tako smanjiti mogućnost nastanka žuljeva.

Čarape mogu da naprave veliku razliku

Čak i ako planirate da cipele nosite na bosu nogu, tokom razgaživanja kod kuće obujte tanke pamučne čarape. One smanjuju trenje i pomažu da na vreme uočite mesta na kojima obuća najviše pritiska, pa možete sprečiti nastanak žuljeva pre nego što obujete cipele van kuće.

Nekoliko navika koje će vam sačuvati stopala

Stručnjaci savetuju da novu obuću kupujete uveče, kada su stopala prirodno blago otečena nakon celodnevnih aktivnosti. Tako ćete lakše odabrati odgovarajuću veličinu.

Ako vas cipele žuljaju već posle nekoliko minuta isprobavanja, nemojte očekivati da će problem nestati sam od sebe. Mnogo je bolje da ih postepeno razgazite i zaštitite pete nego da kasnije lečite bolne žuljeve ili odustanete od omiljenog para obuće.

(Kurir.rs/Žena)

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