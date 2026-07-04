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Postoji jednostavan i jeftin trik za uklanjanje neprijatnih mirisa u domu koji mnogi ponovo otkrivaju, a to je kombinacija obične soli i sirćeta. Ove dve namirnice mogu pomoći da se ublaže neprijatni mirisi iz prostorije, bez jakih veštačkih mirisa.

Kako deluju so i sirće protiv neprijatnih mirisa

So ima sposobnost da upija vlagu i može pomoći u smanjenju čestica koje doprinose neprijatnim mirisima. Sirće se često koristi u domaćinstvu zbog svojih svojstava neutralisanja različitih mirisa. Kada se spoje, mogu delovati kao jednostavan prirodni način da vazduh u prostoriji bude prijatniji, posebno kada se radi o mirisima od kuvanja, dima ili ustajalog vazduha.

Pomešajte so i sirće i dobićete osveživač Foto: Profimedia

Kako napraviti jednostavnu mešavinu?

U čašu ili manju posudu sipajte vodu, dodajte: 2 kašike soli, 1 kašiku sirćeta.

Dobro promešajte dok se so ne rastopi, a zatim ostavite posudu u prostoriji gde se oseća neprijatan miris.Najbolje rezultate mnogi primećuju kada se mešavina ostavi tokom noći – do jutra prostorija može imati svežiji i neutralniji miris. Ako želite prijatniji miris, u mešavinu možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja, poput limuna ili lavande. Ipak, posudu držite dalje od električnih uređaja i van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

(Kurir.rs/Žena)

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