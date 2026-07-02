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Koliko vam se puta desilo da završite sa peglanjem, podignete odevni komad i shvatite da deluje gotovo jednako izgužvano kao i pre početka? Ili da provedete sate u uspravnom položaju, dok se gomila neispeglanog veša uopšte ne smanjuje. Razlog za to ne leži u kvalitetu samog aparata, niti u vašem navodnom antitalentu za kućne poslove. Najčešće je po sredi pogrešan raspored koraka i zanemarivanje sitnih detalja na koje retko ko obraća pažnju.

Uredno ispeglana garderoba nije rezultat višedecenijskog iskustva. Primena nekoliko korisnih navika može transformisati ovaj prilično nepopularan zadatak u brz, lak i visokoefikasan proces. Kada savladate ispravnu metodologiju, uočavaćete da tkanine duže zadržavaju formu, lakše se održavaju i da više nema potrebe da isti deo rukava prelazite po nekoliko puta.

Kako se pravilno pegla veš Foto: Shutterstock

Najčešća greška je naglo pokretanje aparata i stihijsko prelaženje preko tkanina. Kratka organizacija pre samog rada drastično skraćuje proceduru i čuva i garderobu i vaše strpljenje.

Priprema

Pre nego što pritisnete prekidač na aparatu, grupišite sve neophodne elemente. Postolje za peglanje, vešalice i suva pamučna krpa treba da vam budu na dohvat ruke.

Ukoliko u vašem domaćinstvu teče tvrda voda, u rezervoar sipajte destilovanu vodu. Na taj način ćete sprečiti brzo taloženje kamenca i produžiti radni vek uređaja. Visinu daske prilagodite nivou svojih kukova kako biste eliminisali stalno povijanje kičme, na čemu će vam leđa biti zahvalna već nakon prve veće količine veša. Mnogi potvrđuju da im ovaj posao lakše pada uz zvučnu podlogu u vidu muzike, podkasta ili televizijskog programa - utrošeno vreme ostaje isto, ali je nivo zamora znatno manji.

Kako se pravilno pegla veš Foto: Profimedia

Jedan od ključnih trikova jeste svesno upravljanje redosledom. Proces uvek započnite odevnim predmetima koji zahtevaju minimalno zagrevanje - poput svile, sintetičkih i osetljivih vlakana. Tek nakon toga pređite na pamučne i lanene stvari za koje je neophodna visoka temperatura. Ovakvim rasporedom izbegavate stalno čekanje da se ploča ohladi ili ugreje, čime štedite vreme i električnu energiju.

Kada niste sigurni koja jačina odgovara određenom komadu, detaljno proučite simbole na unutrašnjoj etiketi:

jedna tačka – blago zagrevanje

dve tačke – umerena toplota

tri tačke – visoka temperatura

precrtan simbol – zabranjeno tretiranje toplotom Pravilan redosled peglanja

Kod obrade košulja većina odmah prelazi na leđni ili prednji deo, što je pogrešan korak. Pravilan smer nalaže da najpre sredite kragnu, zatim manžetne i traku sa dugmićima. Nakon toga se prelazi na rukave, dok se velike površine ostavljaju za sam kraj. Kod robusnijih materijala nabori se znatno brže ispravljaju ukoliko ih najpre pređete sa unutrašnje strane, pa tek onda sa lica. Tokom zimskog perioda možete primeniti i praktičan trik koji štedi vreme: ako preko košulje oblačite džemper, ispeglajte isključivo okovratnik i krajeve rukava, jer ostatak materijala ionako neće biti vidljiv.

Kako se pravilno pegla veš Foto: Promo

Svaki materijal zahteva poseban tretman i univerzalna podešavanja ne donose dobar rezultat. Svila traži niske temperature, isključivo suvo peglanje i postavljanje tanke zaštitne krpe preko nje. Vuneni predmeti najbolje reaguju na jaku paru, ali bez direktnog kontakta vrele ploče i površine odeće. Poliester i srodna veštačka vlakna sklona su topljenju pod jakim izvorom toplote, te ih treba tretirati oprezno i poželjno sa naličja. Lan izuzetno dobro podnosi maksimalno zagrevanje, ali se najbolji efekat postiže ako je tkanina blago navlažena vodom ili uz konstantno ispuštanje pare.

Trikovi

Nije svaka linija na odeći razlog za postavljanje daske. Ukoliko posedujete vertikalni stimer (steamer), vrela para će brzo i efikasno osvežiti komad dok se nalazi na vešalici. Takođe, izgužvanu odeću možete okačiti u prostoriju kupatila tokom tuširanja vrelom vodom, jer će vodena para prirodno opustiti vlakna i smanjiti nabore. Odmah po završetku ciklusa pranja u mašini, garderobu snažno protresite, poravnajte rukama i tako je okačite, čime ćete sebi maksimalno olakšati kasniji rad.

Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok je priključen na mrežu. Tokom kratkih pauza uvek ga odložite u vertikalni položaj na stabilnu podlogu, nikako horizontalno na materijal. Pri kupovini novog uređaja, birajte modele koji poseduju funkciju automatskog gašenja i integrisane sisteme za uklanjanje kamenca, jer su takve opcije dugovečnije i bezbednije. Poseban oprez je potreban kod naprednih parnih stanica, gde visoka temperatura vodene pare može izazvati ozbiljne povrede, pa decu i kućne ljubimce treba držati podalje od radnog prostora.

Kako se pravilno pegla veš Foto: Profimedia

Tokom putovanja ili službenih boravaka retko ko sa sobom nosi klasičnu opremu. Ako se kragna ili predeo oko dugmadi izgužva u koferu, u hitnim situacijama može poslužiti čak i pegla za kosu, uz obavezno prilagođavanje toplote vrsti materijala kako ne bi došlo do oštećenja. Još jednostavnija opcija na putu jeste kačenje garderobe u kupatilu dok teče vrela voda – para će odraditi najveći deo posla, a vaš izgled će biti potpuno uredan.

Na kraju se ispostavlja da uspešno peglanje nije pitanje fizičke snage ili upornosti. Suština je u ispravnom redosledu, adekvatnoj pripremi i usklađivanju toplote sa vrstom tkanine. Kada usvojite ova bazična pravila, ova kućna obaveza prestaće da bude nevoljno odlagan posao, već rutina koju završavate brzo i sa vrhunskim rezultatom.

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