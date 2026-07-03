Krompir treba staviti u hladnu vodu i pustiti da se postepeno kuva

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Krompir je jedna od najčešće korišćenih namirnica u svakoj kuhinji, ali iako deluje jednostavno za pripremu, sitne greške mogu potpuno promeniti krajnji rezultat. Nekada se prekuva, nekada ostane tvrd u sredini, a pire bude vodenast i bez željene kremaste teksture. Iskusne domaćice ističu da odgovor često leži u jednom jednostavnom detalju – da li krompir treba kuvati sa poklopcem ili bez njega.

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Poklopac obezbeđuje ravnomerno kuvanje i bolji ukus

Tokom kuvanja, poklopac pomaže da se temperatura u šerpi održi stabilnom, što omogućava da se krompir ravnomerno skuva. Voda sporije isparava, pa krompir zadržava prirodnu vlagu, bolje čuva oblik i ima puniji, izraženiji ukus. Ako poklopac ima otvor za paru, možete ga držati zatvorenim tokom kuvanja. U suprotnom, dovoljno je da ga blago odškrinete kako bi para mogla da izlazi, a da voda pritom ne isparava previše.

Najčešće greške koje kvare rezultat

Jedna od najčešćih grešaka jeste kuvanje krompira u otvorenoj šerpi. Tada voda brže isparava, proces kuvanja traje duže, a krompir može da postane rastresit i izgubi čvrstu strukturu. Greška je i kuvanje krompira različite veličine u istoj šerpi. Manji komadi će se prekuvati, dok će veći tek biti skuvani, pa rezultat neće biti ujednačen.

Krompir treba staviti u hladnu vodu i pustiti da se postepeno kuva Foto: Profimedia

Stručnjaci i iskusne domaćice savetuju da se krompir uvek stavlja u hladnu vodu kako bi se postepeno zagrevao i ravnomerno skuvao.

"Uvek biram krompir slične veličine, jer se tako svi skuvaju u isto vreme i ostaju lepi i čvrsti", kaže domaćica Jelena.

Koliko dugo treba kuvati krompir

Vreme kuvanja zavisi od sorte krompira, njegove veličine i načina pripreme. Za pire je obično dovoljno oko 20 minuta nakon što voda provri, dok se krompir za supu kuva nešto kraće kako bi zadržao oblik i ne bi zamutio čorbu. Svetlije sorte najčešće zahtevaju nešto duže kuvanje, dok se tamnije uglavnom skuvaju za kraće vreme. Ako koristite aparat za sporo kuvanje ili multifunkcionalnu šerpu, računajte da priprema može potrajati nekoliko minuta duže.

Sitnica koja pravi veliku razliku

Kako očistiti mladi krompir kuhinjskom krpom Foto: Shutterstock

Mnogi tokom kuvanja imaju naviku da često podižu poklopac, misleći da će tako ubrzati pripremu. Međutim, svaki put kada otvorite šerpu, temperatura opada, a voda brže isparava, što može produžiti vreme kuvanja i uticati na teksturu krompira.

Zato se preporučuje da poklopac ostane zatvoren tokom većeg dela kuvanja i da ga podižete samo povremeno kako biste proverili da li je krompir skuvan.

(Kurir.rs/Žena)

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