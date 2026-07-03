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Hrabrost je jedna od najcenjenijih osobina kod pasa, naročito kod rasa koje su kroz istoriju uzgajane za čuvanje ljudi, stoke ili imovine. Takvi psi se ne plaše opasnosti, već ostaju mirni, samouvereni i spremni da zaštite svoju porodicu kada je to potrebno. Pored neustrašivosti, odlikuju ih i vernost, inteligencija i snažna povezanost sa vlasnicima.

Iako je hrabrost deo njihove prirode, za razvoj uravnoteženog karaktera ključni su pravilno vaspitanje i rana socijalizacija. U nastavku predstavljamo pet rasa pasa koje važe za jedne od najhrabrijih na svetu i koje su svojom predanošću, odlučnošću i zaštitničkim nagonom osvojile poverenje brojnih ljubitelja pasa.

1. Akita Inu

Akita Inu je hrabra i dostojanstvena rasa koja potiče iz Japana. Poznata je po svojoj nepokolebljivoj vernosti i spremnosti da zaštiti svoju porodicu. Uprkos mirnom ponašanju, u opasnosti ume da bude veoma odlučna i neustrašiva.

Akita Foto: Wikipedia

Akita je samostalan i samouveren pas, zbog čega joj je potreban strpljiv i dosledan vlasnik. Uz ranu socijalizaciju i odnos pun poštovanja, razvija snažnu vezu sa porodicom i postaje pouzdan i predan pratilac, kojeg odlikuju hrabrost i vernost.

2. Apencelski planinski pas

Apencelski planinski pas je hrabra i svestrana rasa koja je uzgajana za rad na farmama. Njegov zadatak je bio čuvanje poseda, usmeravanje stoke i pomoć u svakodnevnim poslovima, zbog čega je razvio veliku dozu samopouzdanja, izdržljivosti i odlučnosti.

Umesto da nepromišljeno uleti u opasnost, ovaj pas prvo pažljivo procenjuje okolnosti, a zatim brzo i odlučno reaguje. Zbog svoje bistrine, pouzdanosti i spremnosti da zaštiti svoje ljude, smatra se izuzetno hrabrim i pratiocem vrednim poverenja.

3. Rotvajler

Rotvajler je snažan, samouveren i izuzetno hrabar pas, koji je prvobitno uzgajan za čuvanje stoke i imovine. U opasnim situacijama ostaje miran i reaguje brzo i odlučno, zbog čega važi za odličnog čuvara.

Rotvajler Foto: Profimedia

Iako ima moćan izgled, uz pravilno vaspitanje veoma je privržen, miran i pun ljubavi prema svojoj porodici. Potreban mu je iskusan vlasnik koji će mu obezbediti jasno vođstvo, redovnu vežbu i ranu socijalizaciju kako bi razvio uravnotežen karakter.

4. Australijski ovčar

Australijski ovčar je izuzetno aktivan, inteligenten i hrabar pas, uzgajan za rad sa stokom. Zbog svoje izdržljivosti, brzog razmišljanja i snažnog radnog nagona, odlično se snalazi i u najzahtevnijim uslovima. Prilikom obavljanja zadataka je samouveren, odlučan i bez oklevanja se suočava sa izazovima.

Pored hrabrosti, odlikuju ga i velika sposobnost učenja i posvećenost vlasniku. Potrebno mu je mnogo kretanja, mentalne stimulacije i redovnih aktivnosti. Uz pravilno vaspitanje, postaje pouzdan porodični pratilac koji oduševljava svojom energijom, vernošću i spremnošću za rad.

5. Burbul

Burbul je moćan pas čiji izgled odražava i njegov karakter. Prvobitno je uzgajan za zaštitu farmi od velikih predatora u Južnoj Africi, zbog čega je izuzetno hrabar i zaštitnički nastrojen.

Barbul Foto: Irina Timofte / Alamy / Profimedia

Iako je veoma privržen svojoj porodici, prema strancima je oprezan. Za uravnotežen karakter potrebni su mu dosledno vaspitanje, opsežna socijalizacija, kao i mnogo fizičke i mentalne aktivnosti.

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