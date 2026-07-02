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Obično lako primetimo i očistimo veće stvari u kući: kuhinjske radne površine, WC šolju, podove. Ono što nam često promakne jesu skrivena mesta koja nisu na prvi pogled vidljiva. Vremenom se prašina i prljavština nakupljaju u tim „nevidljivim“ delovima, stvarajući utisak zapuštenosti iako ih možda ni ne primećujemo.

Jedno od takvih mesta su šine od prozora, jer skupljaju prašinu, prljavštinu i čađ ako se redovno ne čiste. To je nezgodan prostor za održavanje, ali ovaj jednostavan metod to znatno olakšava.

Brz trik za čišćenje šina od prozora

Šine od prozora su poznate po tome što ih je teško očistiti zbog svih tih udubljenja i žlebova. Već posle nedelju ili dve može da se nakupi prljavština koja otežava zatvaranje prozora, a može da utiče i na dihtovanje. Osim toga, tu se često zadržava i nečistoća koja izgleda neugledno.

Ako ste se pitali kako da to rešite, evo jednostavnog načina da za oko 10 minuta dobijete čiste šine. (Spojler: stara četkica za zube je ključni alat.)

Brisanje prozora Foto: Magdalena Iordache / Alamy / Profimedia

1. Usisavanje

Prvo upotrebite usisivač sa uskim nastavkom da uklonite prašinu, mrvice i labavu prljavštinu. Nemojte preskočiti ovaj korak — on sprečava da se prljavština kasnije pretvori u blato, objašnjava Alisija Sokolovski, stručnjakinja za čišćenje i predsednica kompanije ,,AspenClean" za Real Simple. Usisavanje takođe uklanja i sitne nečistoće poput mrtvih insekata i dlaka kućnih ljubimaca.

2. Soda bikarbona i sirće

Lagano pospite najprljavije delove šine sodom bikarbonom, a zatim poprskajte belo sirće preko nje. Ova kombinacija pomaže da se izbegnu jaki hemijski preparati koji bi mogli da oštete materijal šine.

3. Četkica za zube

Ostavite mešavinu da deluje oko pet minuta. Zatim uzmite staru četkicu za zube i istrljajte prljavštinu, posebno u uglovima i žlebovima. Mala je i lako ulazi u uske prostore. Ako se prljavština jače zadržala, može se pomoći i štapićima za uši ili nožićem umotanim u krpu.

4. Brisanje

Na kraju obrišite šinu krpom ili papirnim ubrusom. Po potrebi ponovo usisajte da uklonite ostatke sode bikarbone. Usisavanje pre i posle čišćenja pomaže da proces ostane uredan i bez nereda.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Savet za brisanje prašine