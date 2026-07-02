da li ste znali

da li ste znali

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Kada se ispred vas nađe topla, tek ispržena bečka šnicla, većina gurmana potpuno automatski uzima komad limuna koji se nalazi na tanjiru. Iscedi se par kapi kiselog soka preko zlatnog i hrskavog omotača od prezli, pa se tek nakon toga prepušta uživanju u jelu.

Ova navika u ishrani toliko je ukorenjena širom sveta da je retko ko dovodi u pitanje prilikom posluživanja ovog tradicionalnog specijaliteta, mada je malo onih koji su upoznati sa pravom pozadinom ove gastronomske tradicije. Mnogi pogrešno pretpostavljaju da citrus služi isključivo za vizuelnu dekoraciju ili blago osveženje, dok je stvarni uzrok znatno dublji i povezan je sa biologijom naših čula.

Zašto se na bečku šniclu cedi limun Foto: Profimedia

Tokom termičke obrade mesa u tiganju odigrava se takozvana Majarova reakcija - složen hemijski proces koji se pokreće kada se ugljeni hidrati i belančevine izlože dejstvu visoke temperature. Upravo ova transformacija zaslužna je za formiranje karakteristične rumene površine, koja obiluje specifičnim mirisima i bogatim nijansama ukusa.

Delovanje kiseline na receptore čula ukusa

Međutim, pohovani sloj tokom prženja neizbežno zadržava i upija određeni udeo ulja ili masti. Premda masnoća pojačava intenzitet arome, ona istovremeno stvara tanak film na jeziku koji blokira receptore za ukus, zbog čega svako sledeće parče mesa može delovati sve manje upečatljivo. Kada se na vrelu površinu nanese sok od svežeg limuna, prirodna kiselost izaziva burniju reakciju pljuvačnih žlezda. Usled toga se nakupljena masnoća znatno brže razlaže i ispira iz usne duplje, pa čitavo jelo postaje lakše za varenje i ostavlja znatno svežiji utisak.

Zašto se na bečku šniclu cedi limun Foto: Profimedia

Ujedno, prirodne arome kvalitetnog mesa i krckave panade bez poteškoća stižu do čula na jeziku, što omogućava da bečka šnicla zadrži svoj vrhunski i pun profil od uvodnog do završnog komada na tanjiru.

Praktična uloga citrusa kroz istoriju kulinarstva

Stručnjaci koji proučavaju istoriju hrane navode da ova navika vuče korene i iz čisto praktičnih razloga iz prošlosti. U epohi kada moderni rashladni uređaji i frižideri nisu bili dostupni čovečanstvu, oštar ukus i miris limunove kiseline uspešno su maskirali početne znake kvarenja mesa ili pak užeglost masti koja se koristila za višekratno prženje u kuhinjama.

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