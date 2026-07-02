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Mnogi se trude da u toplom vremenu uživaju i od kuće, koristeći terasu ili dvorište na najbolji mogući način. Ipak, manje prijatan deo jeste i povratak buba i insekata, a posebno komaraca, koji taj užitak često mogu da pokvare.

Osim standardnih sredstava za zaštitu od komaraca koje nanosite na kožu, i sadnja ovih biljaka u vašoj neposrednoj okolini može da odigra ključnu ulogu u njihovom odbijanju:

1. Limunska trava

Iako vam je limunska trava verovatno već od ranije poznata kao popularan sastojak prirodnih sredstava protiv komaraca i mirisnih sveća, možda niste znali da ovu biljku možete posaditi i kod kuće.

Istraživanja pokazuju da preparati sa mirisnim uljem limunske trave koji se nanose na kožu imaju dejstvo samo od jednog do tri sata, jer brzo isparavaju, pa je imati biljku u blizini dodatni vid zaštite od ovih dosadnih insekata.

Imajte na umu da ova biljka može da naraste do oko 1,8 metara kako u visinu tako i u širinu, pa je potrebno da joj ostavite dovoljno prostora pri sadnji. Takođe, ona veoma voli filtriranu sunčevu svetlost (na primer, mesto koje je na suncu, ali ispod krošnje drveta) i često zalivanje hladnom vodom.

2. Lavanda

Mnogi lavandu već sade kod kuće zbog njenog prijatnog mirisa, ne znajući da on, osim u uživanju, pomaže i u efikasnom odbijanju komaraca.

Lavanda Foto: Profimedia

Kada posadite ovu mirisnu biljku, ona veoma brzo privlači i korisne oprašivače, te se brzo stvara i obilje njenih ljubičastih cvetova. Sadite je na razmaku od oko 45-60 centimetara kako bi imala dovoljno prostora za rast, i nađite joj mesto na direktnom suncu jer tada najbolje uspeva. Zalivajte je jednom ili dva puta nedeljno, u zavisnosti od suvoće zemlje i starosti biljke.

3. Kadifa

Iako verujemo da kadifa nije biljka koju biste mogli "na prvu" da povežete sa zaštitom od komaraca, ona ipak sadrži nekoliko sastojaka koji odbijaju insekte, zbog čega je veoma omiljena među baštovanima i pejzažnim arhitektama.

Kao i druge biljke sa istim svojstvom, miris cvetova kadife može da pomogne da bube ostanu podalje od vas. Osim toga, ne zauzima mnogo prostora, relativno je laka za održavanje i tokom celog leta daje prelepe, šarene cvetove, što terasu stana čini njenim idealnim staništem.

4. Ruzmarin

Osim što je ukusan i svestran začin, ruzmarin sadrži i ulja za koja je dokazano da efikasno odbijaju komarce.

Ruzmarin Foto: Profimedia

Veoma je zahvalna biljka koja se lako uzgaja i može da uspe na gotovo svim mestima, kako u vrtu u velikom dvorištu, tako i u žardinjeri na usijanoj terasi. Veoma voli sunce, ali je i veoma otporan na mraz i hladnoću, te može lako opstati i kao višegodišnja biljka u čijem mirisu možete da uživate, ali i da ga koristite kao dodatak jelima tokom cele godine.

5. Bosiljak

Iako je poznat po prijatnom mirisu i kao efektan dodatak jelima, istraživanja pokazuju i da listovi bosiljka sadrže jedinjenja koja mogu delovati kao sredstva protiv komaraca, što može da pomogne da se smanji njihov broj u vašem okruženju. Ukoliko imate i baštu, takođe treba da znate da bosiljak privlači i oprašivače koji mogu da doprinesu i njenom zdravlju.

Jedna je od najlakših biljaka za uzgoj i pravi simbol leta jer voli toplotu i vlagu, pogotovo tokom faze klicanja i izbijanja izdanaka.

Bosiljak Foto: Shutterstock

6. Nana

Nana je još jedna mirisna biljka sa svojstvima koja pomažu u borbi protiv štetočina. Za to je zaslužan upravo mentol, njen aktivni sastojak, čija biocidna svojstva pomažu u odbijanju i kontroli kako komaraca tako i grinja, pa osim mesta na vašoj terasi zaslužuje i mesto u kući.

Raste veoma brzo, gotovo kao korov, i savršena je biljka za početnike. Ako ne želite da se proširi po celoj bašti, najbolje je da je uzgajate u posebnoj saksiji, a ukoliko se ipak odlučite za sadnju u dvorištu, potrudite se da sadnice budu na razmaku od 60-75 cm. Smestite je negde gde će biti izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, i ne zaboravite da je zalivate često.

VIDEO: Prirodno sredstvo protiv komaraca: