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Kada temperature pređu 35 stepeni, većina ljudi spas od vrućine traži ispod tende ili uz klima-uređaj. Međutim, stručnjaci za hortikulturu ističu da određene biljke mogu značajno da doprinesu prijatnijoj temperaturi u dvorištu, na terasi ili balkonu.

Razlog nije samo hlad koji prave. Biljke kroz prirodan proces transpiracije ispuštaju vodenu paru, pa vazduh oko njih može biti svežiji i prijatniji nego na mestima bez zelenila.

Evo koje biljke stručnjaci najčešće preporučuju za letnje dane.

Osim što lepo miriše i privlači pčele i leptire, lavanda odlično podnosi visoke temperature i sušu.

Najbolje uspeva na sunčanim mestima, a zbog guste krošnje doprinosi prijatnijem ambijentu u bašti.

lavanda Foto: AP

2. Vinova loza

Ako želite prirodnu zaštitu od sunca na terasi ili pergoli, vinova loza je jedan od najboljih izbora.

Tokom leta pravi gust hlad, dok zimi, kada lišće opadne, propušta sunčevu svetlost, pa ne zaklanja kuću.

Vinova loza Foto: EUpravo zato/Milena Antonijević

3. Bambus

Pojedine vrste bambusa brzo rastu i formiraju gust zeleni zid koji može da posluži kao prirodna zaštita od sunca.

Osim toga, lišće bambusa doprinosi osećaju svežine jer kroz isparavanje vode hladi okolni vazduh.

bambus Foto: Jaka Suryanta / Alamy / Profimedia

4. Hortenzija

Hortenzije vole vlagu i tokom leta razvijaju velike cvetove koji dvorištu daju poseban izgled.

Ako se redovno zalivaju, mogu doprineti prijatnijoj mikroklimi oko mesta za odmor.

hortenzija Foto: Profimedia

5. Paprati

Paprati su idealne za senovite delove dvorišta ili terase.

Njihovi veliki listovi zadržavaju vlagu i doprinose osećaju svežine, zbog čega se često sade u blizini mesta za sedenje.

Foto: Profimedia

6. Drvo javora

Ako imate dovoljno prostora, listopadno drvo poput javora može biti jedno od najboljih prirodnih rešenja protiv letnjih vrućina.

Njegova široka krošnja pravi dubok hlad, a ispod drveta temperatura može biti nekoliko stepeni niža nego na otvorenom.

Foto: Gottfried Czepluch / imago stock&people / Profimedia

7. Jasmin

Jasmin je omiljena puzavica za pergole, ograde i terase.

Osim što pravi prirodnu zaštitu od sunca, tokom leta širi prijatan miris i doprinosi stvaranju hladnijeg kutka za odmor.

jasmin Foto: Bo Arrhed / Alamy / Profimedia

Kako biljke zapravo rashlađuju prostor

Biljke ne hlade vazduh kao klima-uređaj, ali mogu da poboljšaju mikroklimu oko kuće.

Tokom procesa transpiracije koren upija vodu iz zemlje, koja zatim kroz listove isparava u atmosferu. To isparavanje troši toplotnu energiju iz okoline, zbog čega se vazduh oko biljke prirodno hladi.

Istovremeno, krošnje i lišće sprečavaju direktno zagrevanje tla, terasa i zidova kuće, pa površine ostaju znatno prijatnije tokom dana.

Biljke mogu da smanje osećaj letnje vrućine

Stručnjaci ističu da kombinacija drveća, puzavica i ukrasnog rastinja može napraviti veliku razliku tokom leta. Iako neće zameniti klima-uređaj u zatvorenom prostoru, dobro osmišljeno zelenilo može da stvori prijatniji ambijent u dvorištu, na balkonu ili terasi i učini boravak napolju mnogo podnošljivijim čak i tokom toplotnih talasa.

(Kurir.rs/ Blic)

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