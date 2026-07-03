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Možda se čini da je testenina laka za pripremu, ali mnogo toga može poći po zlu prilikom kuvanja ovog naizgled jednostavnog jela. Među najčešćim greškama su nepravilno soljenje, količina vode i predugo kuvanje. Kako ih izbeći? Lakše nego što mislite! Tu je chef Lorenco Boni da otkrije male tajne savršene paste.

Testenina spada među omiljene namirnice i gotovo da ne postoji kutak planete gde nije na jelovniku. Popularnost duguje lakoj pripremi, pristupačnoj ceni, hranljivosti, svestranosti, a odlično se slaže sa raznim sosovima, povrćem, mesom, ribom, sirevima.

Ipak, čak i kod tako jednostavnog recepta postoje detalji koji mogu napraviti veliku razliku. Na primer, vreme dodavanja soli i njena količina značajno utiču na ukus i teksturu jela, a upravo na tim koracima najčešće pravimo greške. Lorenco Boni, poznati kuvar, objasnio je kako ih izbeći i otkrio zlatna pravila:

Vodu je najbolje posoliti čim počne da kipi Foto: Shutterstock

"Vodu je najbolje posoliti čim počne da kipi, neposredno pre nego što ubacite testeninu", kaže chef Boni i upozorava da prerano dodavanje soli može usporiti proces vrenja. Takođe, ako posoljena voda dugo vri pre nego što u nju stavite testeninu, koncentracija natrijuma postaje veća zbog isparavanja, pa jelo može da ispadne preslano.

Količina soli zavisi od količine vode. Prema Boniju, idealna mera iznosi oko četiri čajne kašičice soli na približno 3,8 litara vode (što je dovoljno za jedno standardno pakovanje). Kuvajte na jakoj vatri kako bi voda snažno ključala.

Oblik i veličina testenine ne utiču na količinu soli. Međutim, treba uzeti u obzir sos koji ćete poslužiti uz nju. Neki prirodno sadrže više soli, pa je u tim slučajevima preporučljivo staviti manje u vodu za kuvanje. To se posebno odnosi na jela poput špageta s plodovima mora.

So je, ističe Boni, ključna za postizanje savršene al dente teksture. Bez nje testenina neće imati onu karakterističnu čvrstinu i prijatan osećaj u ustima. Osim toga, ovaj mineral će sprečiti lepljenje tokom kuvanja i dodatno naglasiti prirodan ukus.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

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