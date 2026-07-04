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Posle završenog pranja mnogi imaju istu naviku – ostave vrata veš mašine širom otvorena verujući da će tako sprečiti vlagu i neprijatne mirise.

Iako provetravanje mašine za veš zaista ima svoju svrhu, stručnjaci upozoravaju da preterivanje može imati potpuno suprotan efekat i vremenom izazvati probleme koje nije lako ni jeftino rešiti.

Zašto nije dobro da vrata veš mašine stoje otvorena satima?

Većina ljudi smatra da je najbolje ostaviti vrata otvorena do sledećeg pranja, ali to nije preporučljivo. Vrata, zajedno sa staklom, imaju značajnu težinu, pa dugotrajno opterećenje može postepeno uticati na šarke i mehanizam za zatvaranje. Posle dužeg vremena može doći do blagih pomeranja, zbog kojih vrata više ne naležu savršeno. Tada se mogu javiti problemi sa bravom, pa mašina neće prepoznati da su vrata pravilno zatvorena i odbiće da pokrene program.

Stručnjaci savetuju da je sasvim dovoljno ostaviti vrata odškrinuta oko sat vremena nakon završetka pranja. To omogućava da vlaga ispari, a istovremeno se izbegava nepotrebno opterećenje mehanizma.

Ne ostavljajte otvorena vrata od veš mašine Foto: Profimedia

Kako pravilno održavati veš mašinu?

Da bi uređaj ostao čist i bez neprijatnih mirisa, dovoljno je nekoliko jednostavnih navika. Nakon pranja obrišite gumenu zaptivku suvom krpom, jer se upravo u njenim pregibima najčešće zadržavaju voda, dlačice i ostaci deterdženta. Povremeno izvadite i fioku za deterdžent, operite je i ostavite da se osuši pre vraćanja u mašinu. Sam bubanj nije potrebno brisati posle svakog ciklusa – kratko provetravanje sasvim je dovoljno.

Takođe, s vremena na vreme proverite prostor ispod gumene zaptivke. Tu se često skupljaju kosa, konci i sitni predmeti iz džepova, koji mogu biti uzrok neprijatnih mirisa ili otežanog rada mašine.

Otvorena vrata mogu predstavljati i bezbednosni problem

Foto: Shutterstock

Osim što mogu uticati na trajnost šarki, širom otvorena vrata zauzimaju prostor i povećavaju mogućnost da neko slučajno udari u njih. To je naročito nezgodno u manjim kupatilima ili vešernicama. Poseban oprez potreban je u domaćinstvima sa malom decom i kućnim ljubimcima, jer otvoren bubanj može privući njihovu pažnju i predstavljati nepotreban rizik.

Zbog toga se preporučuje da, nakon što se unutrašnjost mašine provetri oko sat vremena, vrata zatvorite. Ova jednostavna navika može pomoći da uređaj duže ostane ispravan i smanji mogućnost neželjenih kvarova.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Dubinsko čišćenje veš mašine