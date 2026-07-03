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Period od 6. do 12. jula donosi zanimljive astrološke promene koje mnoge znakove podstiču da zastanu, razmisle o svojim ciljevima i naprave konkretne korake ka onome što žele. Dok će nekima sreća pokucati na vrata kroz posao i finansije, drugi će dobiti priliku da reše dileme koje ih već dugo opterećuju ili da konačno krenu putem koji im zaista odgovara.

Ovu sedmicu obeležava početak retrogradnog Neptuna u Ovnu, poslednja četvrt Meseca u istom znaku i ulazak Venere u Devicu. Astrologija kaže da je upravo spoj intuicije i praktičnih odluka ono što može napraviti najveću razliku u narednim danima. Umesto čekanja "pravog trenutka", mnogi će shvatiti da je vreme za akciju stiglo upravo sada.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: utorak, 7. jul

Retrogradni Neptun u vašem znaku donosi period dubokog preispitivanja. Ovo nije trenutak za velike spoljne promene, već za iskren razgovor sa samim sobom. Šta zaista želite? Šta vas ispunjava?

Odgovori koje pronađete mogli bi da odrede narednih nekoliko meseci. Kada jasno definišete svoje prioritete, mnogo lakše ćete privući prilike koje su u skladu sa vašim željama.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: subota, 11. jul

Mesec i Mars donose snažnu energiju kada su finansije u pitanju. Može se otvoriti prilika za dodatnu zaradu, unapređenje ili odluku koja će dugoročno popraviti vašu finansijsku situaciju.

Važno je da ne ignorišete osećaj da je vreme za promene. Ponekad upravo jedan hrabar potez pravi razliku između stagnacije i napretka.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: subota, 11. jul

Ideje vam dolaze neverovatnom brzinom. Inspiracija će biti na vrhuncu, ali neće biti dovoljno samo da planirate - moraćete i da napravite prvi korak.

Mesec i Mars u vašem znaku daju vam dodatnu energiju i samopouzdanje. Ukoliko već neko vreme razmišljate o novom projektu, razgovoru ili promeni pravca, ovo bi mogao biti pravi trenutak.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: sreda, 8. jul

Profesionalni planovi ulaze u novu fazu. Možda ćete shvatiti da put koji ste zamišljali više nije jedini koji vodi do uspeha.

Poslednja četvrt Meseca podstiče vas da otpustite stare obrasce i otvorite prostor za nove prilike. Nekada je upravo promena plana najbolja odluka koju možete doneti.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Sunce i retrogradni Merkur donose važna saznanja. Istina koju ste možda dugo izbegavali sada izlazi na površinu, ali upravo ona može postati početak jednog mnogo boljeg perioda.

Što budete iskreniji prema sebi, lakše ćete otvoriti vrata novim mogućnostima.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: subota, 11. jul

Ambicija postaje vaš najveći saveznik. Imate priliku da napravite ozbiljan korak ka cilju koji već dugo priželjkujete.

Iako ćete biti veoma racionalni, ovog puta će vas upravo intuicija navesti da donesete najbolju odluku. Nemojte ignorisati unutrašnji osećaj koji vam govori da ste spremni za više.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Na poslovnom planu počinje novo poglavlje. Možda ćete promeniti način na koji vas drugi doživljavaju ili ćete konačno pokazati ono što ste do sada skrivali.

Astrološki aspekti favorizuju autentičnost. Što budete prirodniji i iskreniji, to će vam uspeh lakše dolaziti.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Vaša intuicija postaje izuzetno snažna. Mogli biste da doživite trenutak u kome će vam mnoge stvari odjednom postati potpuno jasne.

To je odličan trenutak za donošenje važnih odluka, posebno kada je reč o budućnosti, obrazovanju, putovanjima ili velikim životnim planovima.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: četvrtak, 9. jul

Ulazak Venere u Devicu donosi priznanja i napredak na poslovnom planu. Vaš trud konačno može biti primećen, a pred vama se otvaraju vrata koja su do sada bila zatvorena.

Spoj entuzijazma i praktičnosti pokazuje se kao dobitna kombinacija.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: subota, 11. jul

Nemir koji osećate nije slučajan. On vas podseća da je vreme da promenite nešto što vam već dugo ne odgovara.

Ne donosite ishitrene odluke, ali nemojte ni ignorisati signale koje vam telo i intuicija šalju. Iz njih može nastati plan koji će promeniti naredni period vašeg života.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Posao ne bi trebalo da postane jedina stvar oko koje se vrti vaš život. Ove sedmice dobijate priliku da jasnije postavite granice i pronađete bolji balans između obaveza i privatnog života.

Ponekad upravo briga o sebi otvara prostor za najveći uspeh.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Sunce i Merkur donose potvrdu da ste, uprkos svim izazovima, na pravom putu. Ako ste poslednjih meseci sumnjali u sebe ili svoje odluke, sada biste mogli da dobijete znak da ne treba da odustajete.

Posebno će biti naglašena kreativnost, inspiracija i emotivni odnosi. Vreme je da se vratite idejama koje ste možda prerano ostavili po strani.

Astrološka poruka nedelje

Sedmica od 6. do 12. jula neće biti period velikih slučajnosti, već trenutak u kome će mnogi shvatiti da sreća dolazi kada se spoje vera u sebe i konkretni potezi. Retrogradni Neptun podseća da snovi imaju vrednost tek kada počnemo da ih pretvaramo u plan, dok Venera u Devici pokazuje da se najveći rezultati često kriju u malim, svakodnevnim koracima. Upravo zato bi za mnoge horoskopske znakove ovo mogao biti početak jednog mnogo uspešnijeg perioda.

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