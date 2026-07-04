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Njihova blaga kiselkastost savršeno se slaže sa mekanim i vazdušastim testom, pa su mafini sa višnjama idealna poslastica uz popodnevnu kafu, čaj ili kao lagani desert nakon ručka. Ovaj recept je odličan i za one koji nemaju mnogo iskustva u kuhinji, jer se priprema brzo i bez komplikovanih koraka. Potrebno je svega nekoliko osnovnih sastojaka koje većina već ima kod kuće, a rezultat su mirisni mafini koji će oduševiti celu porodicu.

Recept za voćne mafine Foto: Thinkstock

Mogu se poslužiti topli, odmah nakon pečenja, ali su podjednako ukusni i sutradan. Po želji ih možete upakovati i poneti na posao, piknik ili izlet, jer dugo ostaju mekani i sočni.

Mafini sa višnjama - recept Sastojci: 200 g pšeničnog brašna

120 g šećera

2 jaja

100 g putera

110 ml mleka

1 kašičica praška za pecivo

10 g vanilin šećera

prstohvat soli

200 g svežih višanja

Višnje Foto: Shutterstock

Priprema:

Višnje operite, dobro osušite papirnim ubrusom, izvadite koštice i ostavite ih nekoliko minuta da se ocede od viška soka. U većoj posudi mikserom umutite omekšali puter sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane penasta i svetla. Zatim dodajte jedno po jedno jaje, muteći nakon svakog dodavanja. Sipajte mlako mleko, dodajte prstohvat soli i kratko umutite da se sastojci sjedine.

Brašno pomešajte sa praškom za pecivo, prosejte ga i postepeno dodajte u tečnu smesu. Sve lagano promešajte špatulom dok ne dobijete glatko testo, a potom pažljivo umešajte pripremljene višnje. Kalup za mafine obložite papirnim korpicama ili ga blago podmažite, pa svaku korpicu napunite testom do dve trećine zapremine.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, odnosno dok mafini ne dobiju zlatnosmeđu boju. Da biste proverili da li su pečeni, zabodite čačkalicu ili drveni štapić u sredinu mafina – ako izađe suv, kolači su gotovi. Po želji, ohlađene mafine pospite šećerom u prahu. Još bogatiji ukus dobićete ako u testo dodate malo rendane korice limuna ili nekoliko kapi ekstrakta vanile, a uz kuglu sladoleda od vanile ova jednostavna poslastica postaće pravi letnji desert.

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