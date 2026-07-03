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Retrogradni Merkurpočeo je 29. juna i trajaće do 23. jula. Prema astrološkim tumačenjima, ovaj period često donosi izazove, nesporazume i osećaj haosa u svakodnevnom životu. Zbog toga mnogi savetuju dodatni oprez prilikom donošenja važnih odluka i komunikacije.

- Ono što uradite sada odrediće kako će izgledati narednih sedam meseci vašeg života. Vaši postupci imaće velike posledice jer je ovo najkarmičkiji retrogradni Merkur koji smo imali poslednjih godina - upozorila je astrološkinja Ejmi Demur.

Ipak, prema njenim rečima, postoji pet stvari koje vam mogu pomoći da ovaj period prođete sa što manje problema i stresa.

1. Ne donosite odluke pod uticajem sumnji

Retrogradni Merkur, prema astrološkim tumačenjima, često donosi konfuziju, paranoju i pogrešne procene. Zbog toga možda nećete moći u potpunosti da verujete svojim osećajima ili intuiciji.

- Možete pomisliti da vas neko laže, izneverio ili prevario, iako za to ne postoji pravi razlog. Ovaj retrogradni Merkur može stvoriti pogrešna uverenja - kaže Demur.Pre nego što nekoga optužite ili prekinete odnos, zastanite i sagledajte činjenice. Ne dozvolite da nesporazum uništi važan odnos.

Retrogradni Merkur Foto: Buradaki / Alamy / Alamy / Profimedia

2. Obratite pažnju na ljude koji se ponovo pojavljuju u vašem životu

Prema njenim rečima, u ovom periodu mogu se vratiti bivši partneri, stari prijatelji ili osobe sa kojima ste izgubili kontakt.

- Ljudi i situacije koje vam dolaze sada nisu slučajni - tvrdi astrološkinja.

Možda ste mislili da je određeno poglavlje zauvek završeno, ali upravo te osobe, prema astrologiji, mogu imati važnu ulogu u narednom periodu vašeg života.

3. Sačuvajte prisebnost

Retrogradni Merkur može pojačati napetost i impulsivne reakcije.

- Energija je haotična i nestabilna. Imaćete osećaj da želite nekome da kažete sve što mislite - kaže Demur.

Zato savetuje da svesno kontrolišete emocije i ne ulazite u nepotrebne sukobe. Drama započeta tokom ovog perioda, prema njenom mišljenju, može imati dugoročnije posledice.

4. Razmislite pre nego što nešto kažete ili pošaljete

Jedna od najpoznatijih astroloških tvrdnji vezanih za retrogradni Merkur jeste da otežava komunikaciju.

- Jedna nepromišljena poruka lako može izazvati svađu ili nesporazum. Nemojte biti impulsivni kada govorite - dodaje.

Zbog toga je, kako savetuje, bolje dva puta razmisliti pre nego što pošaljete poruku ili reagujete u afektu.

5. Promenite način na koji razgovarate sa sobom

Iako retrogradni Merkur ima lošu reputaciju među ljubiteljima astrologije, Demur smatra da ovaj period može biti prilika za lični razvoj.

- Ovo je vreme da se oslobodite ograničavajućih uverenja koja vas godinama sputavaju. Ono što govorite sebi oblikuje način na koji doživljavate stvarnost - objašnjava ona.

Do 23. jula pokušajte da obratite više pažnje na svoj unutrašnji dijalog i zamenite samokritiku pozitivnijim razmišljanjem. Prema astrološkim tumačenjima, upravo takva promena može imati pozitivan uticaj na naredni period.

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