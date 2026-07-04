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Hajdi H. Hzam je novinarka i mama jednoipogodišnje devojčice. Kao i brojni roditelji jedinaca, i ona se često susreće sa pitanjem: "Kad će drugo dete?". U emotivnoj ispovesti objasnila je kako se nosi sa pritiscima okoline, kao i šta je odlučila po pitanju proširenja porodice. Njenu priču prenosimo ti u celosti.

"Zar ne misliš da je vreme za još jedno dete? Najbolje ti je to odmah. Znaš, ne postaješ mlađa s godinama. Nemoj reći da te nisam upozorila," danas me je to mama pitala na video-pozivu.

Nemam vremena da operem zube, niti da ispraznim bešiku jer se moja devojčica probudila iz noćne more i bila sam joj zaista potrebna. Kosa mi je masna, prljava, nepočešljana - izgledam kao da me je krava polizala.

Ispovest žene koju majka forsira da rodi drugo dete Foto: Profimedia

"Šta je mama, šta si rekla? Oprosti nisam te sve čula jer je beba htela da baci Mini u wc. Spomenula si drugo dete? Sad? Znaš što, prekida mi se veza, puca. Idem da pripremim flašicu i spremim je za spavanje pa ti se javim.. možda će i veza biti bolja".

Deset minuta kasnije napokon sam sela i suočila se sa pozivom moje mame. Moj iskreni odgovor na njeno pitanje o drugom detetu: "Mama, čujem te i koliko god volim decu, u ovom trenutku se stvarno ne mogu nositi sa još jednim. Osim ako ćeš nas posetiti na nekoliko meseci ili nam naći još jedan par ruku. Jednostavno ne vidim kako bih to izvela. Kako ću da kuvam i čistim? Da imam vremena za bilo što?"

Na njenom licu se videlo razočaranje.

"Odgajala sam vas sama vas četvoro. Baka je tek kasnije došla da pomogne. Uvek se pronađe način," objašnjavala mi je.

Ispovest žene koju majka forsira da rodi drugo dete Foto: Shutterstock

Htela sam da vrištim. Tu nije pitanje samo kuće i deteta sa kojim se borim, tu je i vreme za mojeg muža i na kraju krajeva za mene. Kako je uspela da odgaji nas četvoro, brine o domaćinstvu, školi, kuvanju...? A pre svega, kako je to uspela i još uvek izgleda kao superzvezda?

Moja mama je žrtvovala sve zbog dece

Moj otac je radio dvostruke smene kako bi osigurao sve za svoju porodicu, a život moje mame se vrteo oko podizanja i odgajanja dece. Imala je samo 18 godina kada je rodila moju najstariju sestru. Još uvek se sećam tih dana. Volontirala je u našim školama, gledala je sve naše predstave i bodrila nas tokom treninga. Gledajući unazad, ne mogu da shvatim kako je to sve uspevala. Pitam se, koliko je puta morala da preskoči svoju prvu šoljicu kafe ili doručak? Koliko je puta stavila sebe na zadnje mesto?

Ispovest žene koju majka forsira da rodi drugo dete Foto: Profimedia

Samo sa jednim detetom, jedem s nogu i žurim svaki dan. I kada ovo sve saberem, samo je po sebi razumljivo da ne mogu da zamislim još jedno dete. Moja mama je žrtvovala sve svoje vreme zbog dece. Znam da je to moguće, ali znam da su i posledice teške. Mi smo ono što jesmo zbog svega čega se mama odrekla i što je odlučila da bude posvećena, nesebična majka.

Želim još dece, ali...

Kad se naše jedino dete konačno osamostali u hranjenju, pospremanju, odlasku na spavanje, tek ću tada početi da osećam kontrolu nad svojim svetom. Moj muž svakodnevno žuri s posla samo da bi ukrao nekoliko trenutaka koje može da podeli sa našom devojčicom pre spavanja, pa čak i to se ne čini dovoljno. Još braće ili sestara u ovom trenutku stvorilo bi više pritiska i krivice za nas oboje, a nismo sigurni da to možemo da izdržimo.

Na kraju, želimo da ona ima braću i sestre kad dođe vreme za to. Možda kada krene u školu. Za sada želim da uživam u sadašnjosti, veselju i haosu. Smehu i suzama. Jer meni je to za sada dovoljno. Imati jedno dete, više je nego dovoljno.

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