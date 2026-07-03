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Tokom letnjih meseci izgled frizure varira brže od bilo kog modnog trenda. U jednom trenutku vlasi mogu delovati besprekorno i ležerno, formirajući savršene, prirodne talase koji ostavljaju utisak da ste tek stigli sa plaže i bez truda rešili sve estetske dileme. Već sledećeg dana tekstura postaje kruta, beživotna i dehidrirana, kao da su sunce i more ostavili oštećenja koja je nemoguće sanirati uobičajenim feniranjem.

Upravo u ovim promenama leži suština večite letnje dileme o uticaju morske vode na kosu. Svake sezone iznova se postavlja isto pitanje: da li slana voda trajno oštećuje strukturu vlasi ili je ona zapravo ključ za postizanje onog savršenog, opuštenog letnjeg izgleda koji mnogi pokušavaju da rekreiraju preparatima kod kuće.

Da li morska so uništava kosu Foto: Shutterstock

Delovanje soli

Glavna odlika morske soli jeste njena sposobnost da apsorbuje i izvlači tečnost. Kada dospe na glavu, so ne pravi razliku između suvišne vlage i one koja je unutrašnjoj strukturi dlake neophodna kako bi zadržala savitljivost, mekoću i elastičnost. Zadržavanjem na površini, kristali soli postepeno lišavaju vlas vode i njenih prirodnih lipida. Budući da su upravo ta prirodna ulja odgovorna za visoki sjaj i glatku teksturu, njihovim gubitkom kosa poprima grub, umoran i isušen izgled.

Karakteristična krutost na dodir nakon celog dana provedenog na plaži nije isključivo posledica delovanja soli. Reč je o udruženom uticaju sunčevog zračenja, vetra i konstantne izloženosti spoljnim faktorima. Slana voda dodatno podiže površinski sloj dlake (kutikulu), čineći je poroznijom i podložnijom gubljenju glatkoće. Ova transformacija je znatno uočljivija kod vlasi koje su već tretirane farbom ili drugim hemijskim procesima, gde se promena u kvalitetu i gubitak sjaja primećuju znatno brže.

Da li morska voda uništava kosu Foto: Profimedia

Uprkos svemu, uticaj mora nije isključivo negativan. Sama morska voda neće trajno uništiti kosu, ali će dovesti do jake dehidratacije ukoliko se slani sloj ne ispere i ne neutrališe adekvatnom negom. Povremeni kontakt sa slanom vodom neće ostaviti trajne posledice ako se nakon toga primene šampon i hranljivi tretmani. Pravi problemi nastaju onda kada se nega i zaštita potpuno zanemare tokom višednevnog boravka na moru.

Stepen osetljivosti različitih tipova vlasi

Reakcija na morske uslove uveliko zavisi od prirodnog tipa i stanja kose. Osobe sa suvom, tankom ili farbanom kosom prve primećuju negativne efekte, jer njihove vlasi brzo gube elastičnost, postaju lomljive i sklone cvetanju krajeva.

Sa druge strane, kosa koja je prirodno jača ili sklona mašćenju pokazuje znatno veću otpornost na delovanje soli. Ipak, ni takav tip nije potpuno imun na letnje faktore - dugotrajno izlaganje bez zaštite na kraju će i kod najotpornije dlake uzrokovati gubitak unutrašnje vlage i sjaja.

Jednostavni koraci za očuvanje zdravlja i sjaja

Da bi kosa zadržala zdrav izgled, a ujedno zadržala željenu letnju teksturu, ključno je uspostaviti pravilnu i redovnu rutinu nege. Jedan od najefikasnijih i najlakših koraka jeste momentalno ispiranje glave običnom, slatkom vodom odmah nakon izlaska iz mora. Na taj način sprečava se kristalizacija soli i njeno dubinsko isušivanje dlake.

Da li morska voda uništava kosu Foto: Shutterstock

Upotreba regeneratora koji se ne ispiraju (takozvanih leave-in proizvoda) pomaže vlasima da zadrže neophodnu hidrataciju i formu tokom dana, dok intenzivne hidrirajuće maske, primenjene jednom do dva puta nedeljno, uspešno vraćaju elastičnost i mekoću. Dodatno, izbegavanje aparata koji emituju visoku toplotu, poput presa za ispravljanje ili fena, pruža kosi idealnu priliku da se prirodno oporavi bez izlaganja novom stresu.

Prepoznatljiva letnja tekstura ne mora biti sinonim za oštećenu i iscrpljenu kosu. Uz minimalno truda i primenu osnovnih higijenskih navika, ležeran izgled sa plaže može se zadržati bez ikakvih štetnih posledica. Na posletku, morska voda nije nužno neprijatelj zdravlja kose, već prirodni faktor koji jednostavno zahteva adekvatnu ravnotežu i negu.

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