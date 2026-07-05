Umesto potapanja u duboko u ulje ovo je mnogo jednostavniji način pripreme.
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Prženice pečene u rerni: Omiljen doručak gotov za samo nekoliko minuta i bez stajanja uz vreo šporet
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Kada je reč o doručku na našim prostorima, jedna od prvih ideja svakome su prženice, najbrži i najjednostavniji način da se stomak napuni nečim zasitnim i neodoljivim!
Jeste li znali da, umesto prženja u dubokom ulju, prženice možete ispeći urerni? I to bez kapi ulja! Donosimo vam recept koji će vas oduševiti.
prženice Foto: Ivan Spasic / Alamy / Profimedia
Sastojci:
3 jajeta
10 kriški starog hleba
100 ml mleka
prstohvat soli
Priprema:
Dobro umutite jaja, pa im dodajte mleko i so i promešajte. Umačite jednu po jednu krišku starog hleba, najbolje od juče, pa kad se dobro natopi, podignite da se malo ocedi i zatim ređajte po plehu koji ste prethodno obložili pek-papirom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180-200 stepeni oko 15 minuta.
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