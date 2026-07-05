Kako da breskve postanu sočne i mekane? Potrebno je samo da ih stavite na ovo mesto
Letnji meseci nezamislivi su bez sočnih breskvi, no put od voćnjaka do polica supermarketa često rezultira plodovima tvrdim kao kamen.
Mnogi su iskusili to razočaranje, kupite breskve puni nade, a kod kuće otkrijete da su nejestive. Ključ rešenja leži u prirodi samog voća. Breskve, baš poput banana spadaju u klimakterijsko voće. To znači da imaju sposobnost nastavka procesa zrenja i nakon branja. Ceo proces pokreće etilen, biljni hormon koji voće prirodno ispušta. Kada je breskva ubrana u pravom trenutku, s dovoljno unutrašnjeg etilena, ona će nastaviti da zri. Kako zrije, škrob se pretvara u šećer, kiselost opada i razvija se karakteristična aroma. Međutim, ako je ubrana prerano, nedostajaće joj taj unutrašnji okidač. Umesto da postane slatka i meka, takva breskva počeće dehidrirati, a njena će tekstura postati neugodno brašnasta.
Najdelotvornija metoda za ubrzavanje zrenja tvrdih breskvi oslanja se na koncentriranje spomenutog etilena, a sve što vam treba je papirnata kesica. Povećana koncentracija etilena signalizira breskvama da ubrzaju proces dozrevanja. Važno je koristiti isključivo papirnatu vrećicu, a ne plastičnu. Papirnata kesa, omogućuje voću da "diše" i sprečava kondenzaciju, osiguravajući da plodovi omekšaju bez imalo kvarenja.
(Kurir.rs/Večernji.hr)