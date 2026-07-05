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Letnji meseci nezamislivi su bez sočnih breskvi, no put od voćnjaka do polica supermarketa često rezultira plodovima tvrdim kao kamen.

Devojka jede breskvu
Foto: Shutterstock

Mnogi su iskusili to razočaranje, kupite breskve puni nade, a kod kuće otkrijete da su nejestive. Ključ rešenja leži u prirodi samog voća. Breskve, baš poput banana spadaju u klimakterijsko voće. To znači da imaju sposobnost nastavka procesa zrenja i nakon branja. Ceo proces pokreće etilen, biljni hormon koji voće prirodno ispušta. Kada je breskva ubrana u pravom trenutku, s dovoljno unutrašnjeg etilena, ona će nastaviti da zri. Kako zrije, škrob se pretvara u šećer, kiselost opada i razvija se karakteristična aroma. Međutim, ako je ubrana prerano, nedostajaće joj taj unutrašnji okidač. Umesto da postane slatka i meka, takva breskva počeće dehidrirati, a njena će tekstura postati neugodno brašnasta.

Najdelotvornija metoda za ubrzavanje zrenja tvrdih breskvi oslanja se na koncentriranje spomenutog etilena, a sve što vam treba je papirnata kesica. Povećana koncentracija etilena signalizira breskvama da ubrzaju proces dozrevanja. Važno je koristiti isključivo papirnatu vrećicu, a ne plastičnu. Papirnata kesa, omogućuje voću da "diše" i sprečava kondenzaciju, osiguravajući da plodovi omekšaju bez imalo kvarenja.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

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