Mnogi su iskusili to razočaranje, kupite breskve puni nade, a kod kuće otkrijete da su nejestive. Ključ rešenja leži u prirodi samog voća. Breskve, baš poput banana spadaju u klimakterijsko voće. To znači da imaju sposobnost nastavka procesa zrenja i nakon branja. Ceo proces pokreće etilen, biljni hormon koji voće prirodno ispušta. Kada je breskva ubrana u pravom trenutku, s dovoljno unutrašnjeg etilena, ona će nastaviti da zri. Kako zrije, škrob se pretvara u šećer, kiselost opada i razvija se karakteristična aroma. Međutim, ako je ubrana prerano, nedostajaće joj taj unutrašnji okidač. Umesto da postane slatka i meka, takva breskva počeće dehidrirati, a njena će tekstura postati neugodno brašnasta.